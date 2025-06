Złoto dla rudzkiego policjanta Data publikacji 10.06.2025 Powrót Drukuj Mundurowy z Rudy Śląskiej po raz kolejny udowodnił, że policyjna służba może iść w parze z mistrzowską formą sportową. Podczas V Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu, które odbyły się 7 czerwca 2025 roku w Mińsku Mazowieckim, zdobył 1. miejsce w kategorii Masters – pasy purpurowe +97,5 kg. To nie tylko prestiżowe zwycięstwo, ale również wyraz determinacji, pasji i doskonałego przygotowania.

W minioną sobotę, 7 czerwca 2025 roku, podczas V Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu-Jitsu w Mińsku Mazowieckim, asp. szt. Krzysztof Czerczak, reprezentujący rudzką komendę, stanął na najwyższym stopniu podium. Występując w kategorii Masters – pasy purpurowe +97,5 kg, pokazał siłę charakteru, sportową klasę i ogromne zaangażowanie, które zaowocowały zdobyciem złotego medalu.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że był to debiut mundurowego w tej formule – dotychczas występował jako zapaśnik. Zapasy to dyscyplina sportów walki polegająca na fizycznej rywalizacji dwóch zawodników, których celem jest obalenie przeciwnika i utrzymanie go na macie w pozycji leżącej. Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) to dyscyplina sportów walki wywodząca się z judo i ju-jitsu, skoncentrowana na technikach m.in. chwytów i dźwigni. Kluczowym elementem BJJ jest walka w parterze, gdzie zawodnik dąży do przejęcia kontroli nad przeciwnikiem. Sport ten rozwija siłę, gibkość, wytrzymałość i strategiczne myślenie, a jednocześnie uczy pokory, dyscypliny i szacunku do rywala.

Sukces naszego policjanta to nie tylko dowód jego indywidualnych umiejętności i dyscypliny, ale również przykład na to, jak stróże prawa potrafią łączyć służbę z pasją i aktywnym stylem życia. Udowadnia to, że policjanci to ludzi zaangażowani, wszechstronni i – przede wszystkim – oddani swojej służbie i społeczeństwu.