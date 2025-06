Policjant OPP w Bydgoszczy z sukcesami w brazylijskim ju-jitsu Data publikacji 10.06.2025 Powrót Drukuj Z dwoma srebrnymi medalami wrócił sierż. Wojciech Małysiak z V Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w brazylijskim ju-jitsu. Nasz Kolega na co dzień służy w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy, z siedzibą w Toruniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W Mińsku Mazowieckim odbyły się V Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w brazylijskim ju-jitsu, podczas których sierż. Wojciech Małysiak, służący na co dzień w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy, z siedzibą w Toruniu, wywalczył dwa srebrne medale w kategorii BJJ GI master, 94,3 kg czarne pasy oraz w kategorii BJJ NO GI master, 91,5 kg czarne pasy.

Funkcjonariusze rywalizowali w kategoriach GI (w kimonach) oraz NO GI (bez kimon). GI i NO GI to dwie formy brazylijskiego ju-jitsu, które mimo wielu podobieństw, różnią się od siebie. W klasycznym BJJ GI walczy się w stroju potocznie zwanym kimono. W NO GI zawodnik ubrany jest w rashguard oraz spodenki. W walkach GI istnieje dużo więcej możliwości chwytania dzięki ubiorowi. Nie jest zabronione łapanie za kimono, a chwyty te pozwalają na większą kontrolę przeciwnika i samej walki. W NO GI zawodnik skupia się na chwytach dotyczących ciała. Nie ma możliwości łapania za strój i wykorzystywania go do wykonywania określonych technik, by osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem. Obie formy BJJ wzajemnie się uzupełniają i pozwalają na doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie nowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!