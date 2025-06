Policja w Grójcu zabezpieczyła podróbki o wartości 200 tys. zł Data publikacji 11.06.2025 Powrót Drukuj Ponad 200 sztuk odzieży i akcesoriów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi znanych marek zabezpieczyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Działania przeprowadzono w ramach walki z przestępczością gospodarczą, a ujawnione towary były oferowane do sprzedaży m.in.. na portalach społecznościowych i transmisjach na żywo.

Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją dzięki pracy operacyjnej ustalili, że w jednym z butików na terenie Grójca prowadzona jest sprzedaż odzieży i akcesoriów z podrobionymi logotypami popularnych marek. Akcja zakończyła się zabezpieczeniem ponad 200 sztuk nielegalnych produktów, których wartość, jeśli byłyby oryginalne, wyniosłaby ponad 200 tysięcy złotych.

Zgodnie z przepisami Prawa Własności Przemysłowej, osoby zajmujące się obrotem podrobionymi towarami mogą podlegać karze pozbawienia wolności do 5 lat. Podrabianie i sprzedaż takich produktów nie tylko wprowadza konsumentów w błąd, ale także narusza prawa własności intelektualnej, wpływając negatywnie na legalny rynek.

Policja przypomina o ostrożności podczas zakupów. Atrakcyjne oferty luksusowych produktów w wyjątkowo niskich cenach mogą wskazywać na ich nielegalne pochodzenie i brak standardów jakości. Funkcjonariusze apelują, by zwracać uwagę na źródło sprzedaży i nie wspierać procederu handlu podrobionymi towarami. To ważne by budować świadomość wśród konsumentów i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.