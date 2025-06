Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji przy legalizacji pobytu cudzoziemców

Dziewięciu obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty w sprawie dotyczącej nielegalnych działań przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski. To efekt kontynuacji śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gdańsku i Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, które już wcześniej doprowadziło do zatrzymania m.in. urzędniczki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.