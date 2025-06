Seniorka straciła 150 tysięcy złotych, podejrzany w „rękach” policjantów Data publikacji 11.06.2025 Powrót Drukuj Skrupulatna praca śledczych z Zawadzkiego doprowadziła do zatrzymania 42-letniego mieszkańca Warszawy, który brał udział w oszustwie seniorki na kwotę 150 tysięcy złotych. Jak ustalili kryminalni, mężczyzna zakładał konta bankowe na podstawione osoby. W trakcie przeszukania jego posesji funkcjonariusze zabezpieczyli karty SIM różnych operatorów oraz umowy bankowe. 42-latek usłyszał już zarzuty za oszustwo. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Metoda oszustwa „na wnuczka” przebiega według określonego schematu. Przestępca dzwoni do wytypowanej ofiary podając się za jej krewnego, np. wnuka lub syna. Następnie informuje, że doszło do tragicznego wypadku drogowego z jego udziałem lub ktoś włamał się na jego konto bankowe i pilnie potrzebuje pieniędzy. Rzekomy krewny celowo nakazuje działać swojemu rozmówcy pod presją stresu, żeby nie było możliwości zweryfikowania przekazanych informacji. Oszust prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na wskazane konto bankowe. Ofiara, wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, przekazuje pieniądze, a dopiero potem dowiaduje się, że cała sytuacja była dobrze przygotowanym oszustwem.

Właśnie w taki sposób swoje oszczędności straciła 64-letnia mieszkanka gminy Zawadzkie. Seniorka odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza Policji, która poinformowała ją, że jej wnuk spowodował poważny wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze na jego kaucję. Kobieta wpłaciła na wskazany rachunek blisko 150 tysięcy złotych. Gdy zdała sobie sprawę, że padła ofiarą przestępstwa, o całej sytuacji zawiadomiono Policję.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Zawadzkiem rozpoczęli intensywne czynności, mające na celu ustalenie sprawców oszustwa wobec 64-latki. Rozpytywali świadków, zbierali informacje, weryfikowali dane. Śledczy wykonali w sprawie szereg czynności operacyjnych. Ich intensywne działania przyniosły efekty.

Kryminalni z Zawadzkiego wytypowali osobę, która miała mieć związek z oszustwem 64-latki. Śledczy zatrzymali 42-letniego mieszkańca Warszawy w miejscy jego zamieszkania. Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna miał zakładać liczne rachunki bankowe oraz kupować karty SIM na podstawione osoby. Funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, w których znaleźli przedmioty, świadczące o jego udziale w przestępstwie, m.in. telefon komórkowy, kilka kart SIM różnych operatorów oraz umowy, dotyczące założenia kont bankowych na różne dane osobowe.

Śledczy przedstawili 42-latkowi zarzut oszustwa. Za popełniony czyn mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłej kary funkcjonariusze zabezpieczyli mienie w postaci samochodu o wartości 30 tysięcy złotych oraz gotówki w kwocie 4 tysięcy złotych. Decyzją strzeleckiej prokuratury wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci z Zawadzkiego sprawdzają, czy mężczyzna nie był powiązany z innymi podobnymi przypadkami przestępstw.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność. W przypadku podejrzanych telefonów od osób podających się za funkcjonariuszy, pracowników banku czy członków rodziny zachowajcie czujność, nie przekazujcie żadnych danych, ani pieniędzy obcym osobom i niezwłocznie skontaktujcie się z Policją.