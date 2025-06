Był po służbie i zatrzymał kierującego z 3 promilami Data publikacji 11.06.2025 Powrót Drukuj Na co dzień pełniący służbę w Wydziale Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach mł. asp. Sławomir Orawiec będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał wczoraj w Górkach Szczukowskich nietrzeźwego kierującego. Badanie stanu trzeźwości 63-latka kierującego skodą wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna trafi teraz przed sąd. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Młodszy aspirant Sławomir Orawiec wczoraj wieczorem w miejscowości Górki Szczukowskie jadąc do domu prywatnym autem zauważył poruszający się w tym samym kierunku pojazd marki Skoda. Sposób jazdy kierującego czeskim autem przykuł uwagę funkcjonariusza, ponieważ zwalniał i przyspieszał oraz nie utrzymywał prostego toru jazdy. Policjant mając podejrzenia co do stanu rzeźwości kierującego, wyprzedził go a następnie zmusił do zatrzymania. Gdy podszedł do pojazdu od siedzącego za kierownicą mężczyzny wyczuł woń alkoholu. Funkcjonariusz o zdarzeniu powiadomił dyżurnego komendy miejskiej, który na miejsce skierował patrol. Badanie stanu trzeźwości kierującego skodą 63-latka wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.