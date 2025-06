Akt oskarżenia w sprawie oszustw, lichwiarskich pożyczek, wyzyskania przymusowego położenia kontrahentów i wyłudzenia dziewięciu mieszkań Data publikacji 11.06.2025 Powrót Drukuj Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko dwóm oskarżonym, którzy w latach 2009 – 2020 pozbawili trzynastu pokrzywdzonych prawa własności lub prawa najmu komunalnego do dziewięciu mieszkań w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim.

60-letni Gracjan Sz. i 46-letni Grzegorz B. zostali oskarżeni przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o oszustwa, udzielenie lichwiarskich pożyczek i wyzyskanie przymusowego położenia kontrahentów, co poskutkowało doprowadzeniem trzynastu pokrzywdzonych do utraty prawa własności lub prawa najmu komunalnego do dziewięciu mieszkań w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim. Łączna wartość rynkowa przejętych przez oskarżonych mieszkań wyniosła 1.716.589,00 zł. W datach popełnienia przestępstwa, była to rzeczywista wartość mieszkań odpowiadających standardowi lokali posiadanych przez pokrzywdzonych.

Prokurator oskarżył Gracjana Sz. o wyłudzenie dziewięciu mieszkań, a Grzegorza B., o współudział w wyłudzeniu jednego mieszkania. Śledztwo prowadzili funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Oskarżeni proponowali pokrzywdzonym gotówkę na spłatę zadłużenia – w granicach 15 – 20% rynkowej wartości mieszkania i oferowali najem tańszych lokali w innych lokalizacjach. Zabezpieczeniem przedkładanych ofert było udzielenie oskarżonemu Gracjanowi Sz. pełnomocnictw do nabycia lokali komunalnych i do ich zbycia w imieniu pokrzywdzonych, a w wypadku mieszkań własnościowych, pełnomocnictwa do zbycia lokali w imieniu pokrzywdzonych. W niektórych wypadkach, już po utracie praw do lokali, pokrzywdzeni dowiadywali się, że wskazane im lokale zamienne z uwagi na stan techniczny nie nadają się do zamieszkania lub wymagają znacznych nakładów finansowych.

Oskarżeni wyzyskiwali przymusowe położenie ekonomiczne pokrzywdzonych. Wobec niektórych z nich prowadzono komornicze postępowania egzekucyjne, mieli zaległości czynszowe w administracji budynków komunalnych, w spółdzielniach i we wspólnotach mieszkaniowych. Oskarżeni wykorzystywali również sytuację życiową pokrzywdzonych, wynikającą między innymi ze złego stanu zdrowia, z podeszłego wieku, z podwyższonej podatności na sugestię, z uzależnienia od alkoholu i kłopotów z pamięcią.

Opinie psychologiczne wykazały ponadto, że pokrzywdzeni mieli problemy ze zrozumieniem tekstów prawnych, zarówno pisanych jak i wypowiedzi ustnych, a także nie posiadali zdolności należytego pojmowania skutków prawnych i ekonomicznych realizowanych działań i składanych oświadczeń.

Mieszkania wyłudzone na szkodę pokrzywdzonych w krótkim czasie były zbywane nabywcom, którzy kupowali je w dobrej wierze po cenie rynkowej, a pokrzywdzeni byli narażeni na kolejne problemy.

To już dziewiąty akt oskarżenia, skierowany 5 czerwca 2025 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w szeroko zakrojonym śledztwie prowadzonym przez Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczącym malwersacji w obrocie nieruchomościami, głównymi komunalnymi. Dotychczas, w ośmiu aktach oskarżenia Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oskarżył 52 osoby (niektóre kilkukrotnie), w tym ośmioro trójmiejskich notariuszy.

Śledztwo główne jest nadal w toku. Zarzuty popełnienia oszustw, wykorzystania przymusowego położenia kontrahentów i bezprawnego pozbawienia prawa własności nieruchomości ogłoszono łącznie 33 podejrzanym, w tym 5 notariuszom.

Za czyny zarzucane Gracjanowi Sz. i Grzegorzowi B. grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do lat 10, kara grzywny oraz obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych pokrzywdzonym.