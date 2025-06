Tymczasowy areszt dla podejrzanego o groźby karalne Data publikacji 12.06.2025 Powrót Drukuj Kryminalni zatrzymali 19-letniego mieszkańca Stalowej Woli, który podejrzewany jest o kierowanie gróźb karalnych wobec osoby małoletniej i jej rodziny. Łącznie mężczyzna usłyszał 11 zarzutów. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

W kwietniu br., do stalowowolskiej jednostki wpłynęło zawiadomienie o kierowaniu gróźb karalnych w stosunku do zgłaszającego i jego małoletniej córki, przez znajomego dziewczyny. 19-latek kilkakrotnie miał grozić im za pośrednictwem komunikatorów internetowych, dodatkowo znieważył małoletnią.

Zgromadzony wówczas materiał dowodowy pozwolił na postawienie 19-latkowi czterech zarzutów. W kwietniu, prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z małoletnią.

Na początku czerwca br. do stalowowolskiej jednostki wpłynęło kolejne zawiadomienie w tej sprawie. Z jego treści wynikało, że 19-latek, po raz kolejny kierował do nastolatki i jej rodziny groźby karalne, ponadto naruszył jej nietykalność cielesną. Tym samym, nie zastosował się do zakazów nałożonych na niego przez prokuratora.

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał kolejne zarzuty w tej sprawie. Łącznie przedstawiono mu 11 zarzutów.

Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec mieszkańca Stalowej Woli tymczasowego aresztu. We wtorek sąd przychyli się do tego wniosku. Najbliższe trzy miesiące 19-latek spędzi w areszcie.