Pomagał innym. Teraz sam potrzebuje pomocy w walce z chorobą!

Ruszyła zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację naszego kolegi. Darek od ponad 26 lat dba o bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego, wielokrotnie narażając własne życie i zdrowie. Teraz sam potrzebuje pomocy. Każdy może wesprzeć Darka w jego walce o powrót do zdrowia. Poniżej zamieszczamy dane do zbiórki i zachęcamy do wpłat.