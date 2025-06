Podejrzewany o usiłowanie zabójstwa zatrzymany dzisiejszej nocy Data publikacji 12.06.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w nocy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa 24-letniej kobiety. Mężczyzna został namierzony przez mundurowych po zgłoszeniu od przypadkowego świadka. Trwają policyjne czynności mające na celu zabezpieczenie śladów i dowodów w sprawie.

Dzisiaj, 12.06.2025 r., po godzinie 1.00, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące ataku na kobietę, do którego miało dojść w Parku Glazja w Toruniu.

Dzięki szybkiej reakcji przypadkowego świadka, który będąc w mieszkaniu usłyszał krzyki i pobiegł z pomocą, agresor został spłoszony. Wcześniej mężczyzna zawiadomił o zdarzeniu dyżurnego Policji.

Dyżurny po otrzymaniu alarmującego zgłoszenia natychmiast skierował w to miejsce patrole, nawet te przebywające poza Toruniem. Dzięki szybkiej i sprawnej penetracji miasta, policjanci namierzyli, jak się okazało, 19-letniego napastnika i zatrzymali go, kiedy ten próbował uciekać. Mężczyzna trafił do komendy Policji.

W tej chwili policjanci, pod nadzorem prokuratury, prowadzą czynności w sprawie usiłowania zabójstwa 24-letniej kobiety, która z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Szczegółowe okoliczności tej sprawy będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.