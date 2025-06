Na popularnym serwisie społecznościowym oferował laptopy z nielegalnym oprogramowaniem diagnostycznym - straty szacuje się na ponad 180 tys. zł Data publikacji 12.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie przedstawili 52-letniemu mieszkańcowi Człuchowa zarzut kradzieży programów komputerowych. Mężczyzna za pośrednictwem serwisu społecznościowego oferował do sprzedaży laptopy z zainstalowanymi nielegalnymi kopiami oprogramowania diagnostycznego. Łączną sumę strat oszacowano na ponad 180 tys. zł. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie dotarli do mieszkańca Człuchowa, który oferował do sprzedaży laptopy z nielegalnym oprogramowaniem diagnostycznym, przygotowywanym pod danego indywidualnego klienta. Jak się okazało, 52-latek działał na szkodę kilku firm, do których należały oprogramowania pozyskane przez niego w przestępczy sposób.

Przyjęto zawiadomienie od przedstawiciela pokrzywdzonych firm, do którego należy ochrona praw autorskich i znaków towarowych. Uprawniony przedstawiciel wycenił wartość poniesionych strat na ponad 180 tys. zł .

Policjanci w miejscu zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli różnego rodzaju nośniki danych, programy diagnostyczne, laptopy, komputer stacjonarny oraz inne urządzenia, które wykorzystywał do popełnienia przestępstwa. Zebrany na miejscu materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 52-latkowi jeszcze w tym samym dniu zarzutu kradzieży programów komputerowych. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.