Policjanci z grupy SPEED zadbali o to, aby ciężko chore dziecko dotarło na czas do szpitala

Data publikacji 12.06.2025 Powrót Drukuj

Zapłakana kobieta za kierownicą szybko jadącego samochodu, a z nią roczne dziecko z bardzo wysoką gorączką - to zobaczyli policjanci z grudziądzkiej grupy SPEED po zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Decyzja w takiej sytuacji mogła być tylko jedna - pilotaż do szpitala z wykorzystaniem sygnałów uprzywilejowania.