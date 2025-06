Włocławscy policjanci rozpracowali seryjnego złodzieja Data publikacji 12.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 40–latka, który na terenie powiatu włocławskiego dokonał szeregu kradzieży i włamań. Przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych ujawniły u niego kradziony sprzęt wartości ponad 166 tys. zł. Złodziej kolekcjonował pojazdy, ale nie kupował ich za swoje pieniądze.

Włocławscy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu, pracując nad sprawami związanymi z włamaniami i kradzieżami na terenie powiatu włocławskiego, wytypowali podejrzewanego, którego zatrzymali w poniedziałek, 09.06.2025 r. Okazało się, że jest to mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego.

Potwierdziły się przypuszczenia policjantów, że mężczyzna ma związek z włamaniami. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli większość skradzionego mienia m.in. motocykle, kosiarki oraz sprzęt ogrodniczy. Odzyskane mienie wkrótce wróci do właścicieli.

40-latek, jak wynika z rozpoznania kryminalnych, kradł mienie z otwartego terenu posesji, ale nie wahał się także kraść z ogrodzonego terenu czy zamkniętych pomieszczeń, np. poprzez rozpięcie siatki ogrodzeniowej, czy uszkodzenie zawiasów w drzwiach. Włamywał się i zabierał cenne sprzęty, takie jak: motocykle, ciągniki, osprzęt wykorzystywany w rolnictwie, czy inne narzędzia jakie przechowywane są na co dzień w budynkach gospodarczych.

We wtorek, 10.06.2025 r., zatrzymany usłyszał 6 zarzutów dotyczących włamań i kradzieży na terenie Włocławka i powiatu, a dzień później został doprowadzony do prokuratury, gdzie prokurator zdecydował o objęciu go policyjnym dozorem. 40-latek będzie stawiał się w jednostce Policji dwa razy w tygodniu.

Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

Film Włocławscy policjanci rozpracowali seryjnego złodzieja