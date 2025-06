Odpowie za szereg napaści na tle seksualnym Data publikacji 12.06.2025 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 44-latka, podejrzanego o przestępstwa na tle seksualnym. Usłyszał on łącznie 5 zarzutów dotyczących wymuszenia czynności seksualnej, w tym ich usiłowania. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty sąd zadecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego.

Do jednego z ataków doszło 29 stycznia 2025 roku około godziny 6:20 przy ulicy Spadkowej w Łodzi. W rejonie przystanku autobusowego nieznany mężczyzna zaczepił 38-letnią kobietę, złapał ją za kurtkę, przewrócił na ziemię i próbował zdjąć jej obuwie. Pokrzywdzona zaczęła krzyczeć i bronić się uderzając napastnika kilkukrotnie w głowę kubkiem termicznym. Sprawca uciekł, gdy zauważył nadjeżdżający samochód. Kierująca pojazdem, która była znajomą ofiary, natychmiast wezwała policję.

Funkcjonariusze rozpoczęli intensywne poszukiwania, które już po chwili doprowadziły do zatrzymania mężczyzny odpowiadającego rysopisowi. Śledczy podczas dalszych czynności powiązali charakterystyczny sposób działania podejrzanego z innymi podobnymi sprawami. Schemat jego działania był powtarzalny- atakował kobiety, zdejmował im buty, a następnie dotykał ich stopą swoich miejsc intymnych.

Pod koniec stycznia wobec 44-latka zastosowano tymczasowy areszt. Decyzją sądu został on przedłużony z uwagi na rozwojowy charakter sprawy. 4 czerwca bieżącego roku mężczyzna usłyszał łącznie pięć zarzutów dotyczących wymuszenia czynności seksualnej oraz jej usiłowania. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty.

Osoby, które padły ofiarą podobnych zachowań, a do których nie udało się dotychczas dotrzeć prosimy o zgłaszanie się do Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty bądź do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.