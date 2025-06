Siła w jedności - europejskie ćwiczenia K9 w Polsce Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Poligon w Wędrzynie, obiekty elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim, akwen w Lubniewicach oraz podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego to miejsca, w których odbyło się intensywne, kilkudniowe szkolenie kontrterrorystyczne z udziałem funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz operatorów jednostek specjalnych z kilkunastu krajów Europy, w tym zespołów K9. W ćwiczeniach brała udział również załoga policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk. Tym razem policyjni specjalsi doskonalili taktykę i wymieniali doświadczenia w zakresie reagowania na współczesne zagrożenia terrorystyczne.

W trakcie ćwiczeń realizowano zaawansowane scenariusze działań prowadzonych z lądu, wody i powietrza ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z psami bojowymi, których było aż 32. Wraz z przewodnikami brały one udział w zadaniach przeprowadzanych w zróżnicowanych, wymagających środowiskach: na dachach budynków, w podziemnych tunelach, bunkrach oraz na terenach przemysłowych. W trakcie szkolenia psy ćwiczyły działania zarówno w kagańcach, jak i bez nich, ucząc się odpowiedniego reagowania na osoby ukrywające się w trudno dostępnych miejscach oraz neutralizowania osób stwarzających realne zagrożenie dla życia i zdrowia funkcjonariuszy. Szczególną uwagę poświęcono pracy z psami wobec osób cywilnych, które nie posiadały żadnych zabezpieczeń. - Podczas tych ćwiczeń naszym celem było nie tylko doskonalenie taktyki, ale przede wszystkim budowanie zaufania między funkcjonariuszem a psem bojowym w każdych warunkach – od dachów budynków po podziemne tunele. To zaufanie często decyduje o powodzeniu akcji i o naszym bezpieczeństwie – mówi koordynator ćwiczeń z CPKP „BOA”.

Wszystkie ćwiczone scenariusze zostały opracowane na podstawie realnych doświadczeń zdobytych przez kontrterrorystów zarówno w Polsce, jak i w krajach partnerskich. – Podczas tego typu szkoleń stawiamy na maksymalny realizm, bo tylko takie działanie najlepiej przygotowuje nas do realnych zagrożeń. Prowadzenie ćwiczeń w tego typu miejscach pokazuje, jak ważna jest elastyczność na prowadzenie działań w każdych warunkach – mówi koordynator ćwiczeń i dodaje: - Wspólne szkolenie z partnerami z Europy to z kolei nie tylko wymiana doświadczeń, ale też budowanie realnych zdolności do wspólnego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Taka współpraca daje efekty, które przekładają się później na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Jednym z kluczowych elementów ćwiczeń był udział policyjnego śmigłowca Black Hawk, który pełnił rolę mobilnej platformy wsparcia dla działań kontrterrorystów. Śmigłowiec wykorzystano m.in. do desantu zespołów bojowych z psami K9, ewakuacji operatorów czy prowadzenia obserwacji z powietrza oraz zabezpieczenia akcji realizowanych w trudno dostępnym terenie. – Współczesne działania kontrterrorystyczne wymagają błyskawicznej mobilności, precyzji i pełnej synchronizacji - zarówno ludzi, jak i technologii. Policyjny Black Hawk w tym przypadku nie jest tylko statkiem powietrznym – to narzędzie operacyjne, które pozwala reagować w czasie rzeczywistym i prowadzić działania z pełnym wsparciem z powietrza. To platforma działań, z której możemy prowadzić obserwację, wspierać akcję na dole, realizować desant zespołów z psami bojowymi, które są gotowe do działania od razu po wylądowaniu, a także ewakuować kontrterrorystów, gdy tylko będzie potrzeba. Śmigłowiec S-70i Black Hawk to maszyna stworzona do działań w najbardziej wymagających warunkach. Jego realna siła ujawnia się wtedy, gdy staje się integralnym elementem wspólnej operacji z policyjnymi kontrterrorystami. Właśnie takie zintegrowane działania testowaliśmy podczas ostatnich warsztatów. Dla nas był to realny sprawdzian gotowości do wspólnego działania w środowisku pełnym nieprzewidywalnych zmiennych. Kluczowe było sprawdzenie współpracy lotników, przewodników psów i operatorów bojowych w warunkach wysokiego tempa i presji operacyjnej, gdzie liczy się nie tylko sprzęt najwyższej klasy, ale przede wszystkim profesjonaliści - zdolni działać zespołowo na najwyższym poziomie - mówi insp. Robert Sitek, Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównej Komendy Policji.

W szkoleniu przeprowadzonym w ramach platformy ATLAS – zrzeszającej specjalne jednostki interwencyjne (kontrterrorystyczne) państw Unii Europejskiej – oprócz konterrorystów z Polski uczestniczyli również specjalsi z: Chorwacji, Litwy, Estonii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Belgii, Słowenii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii.