Policyjny Black Hawk w ćwiczeniach „Biskupia Kopa 2025" Data publikacji 12.06.2025 W trudnym, górskim terenie, gdzie liczy się każda minuta w dotarciu do źródeł pożaru lub osób poszkodowanych – na przykład wskutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych – kluczowe znaczenie ma dostęp do wyspecjalizowanych sił ratowniczych i nowoczesnego sprzętu. Podczas ćwiczeń „Biskupia Kopa 2025" policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji wspierał działania Państwowej Straży Pożarnej, wykonując m.in. zrzuty wody z użyciem zbiornika typu Bambi Bucket oraz ćwicząc ewakuację ratowników przy zastosowaniu technik linowych.

Symulacja działań w warunkach wysokiego zagrożenia

11 czerwca 2025 roku na pograniczu województwa opolskiego i Republiki Czeskiej rozpoczęły się międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Biskupia Kopa 2025”. Głównym celem manewrów było sprawdzenie gotowości Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (COO KSRG) do prowadzenia złożonych, długotrwałych działań w wymagającym, górskim terenie – przy założeniu występowania wysokich temperatur, silnego wiatru oraz niskiej wilgotności ściółki leśnej.

W takich warunkach lotnictwo odgrywa nieocenioną rolę – zarówno w zakresie rozpoznania sytuacji, jak i bezpośredniego wsparcia operacyjnego. W ćwiczeniach uczestniczyły dwa statki powietrzne: policyjny S-70i Black Hawk oraz cywilny Robinson R44, należący do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Policyjna maszyna to jeden z dwóch śmigłowców zakupionych przez Lotnictwo Policji w ramach trójstronnej umowy zawartej w 2022 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej i Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozpoznanie, transport i zrzuty wody

Załoga policyjnego śmigłowca prowadziła rozpoznanie z powietrza, przekazując na bieżąco informacje do sztabu operacyjnego. Równolegle realizowano zrzuty wody przy użyciu podwieszanego zbiornika typu Bambi Bucket, skutecznie wspomagając jednostki Państwowej Straży Pożarnej w gaszeniu pożarów – zwłaszcza na trudno dostępnych obszarach leśnych. Tego rodzaju operacje, przeprowadzane w rzeczywistych warunkach, często odbywają się przy ograniczonej widoczności i silnym zadymieniu, co wymaga od załogi wysokiego poziomu umiejętności i precyzji. Ćwiczenia w takich okolicznościach są doskonałą okazją do doskonalenia zdolności operacyjnych niezbędnych w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie przyszłego crew chiefa i test procedury szybkiego tankowania

Ćwiczenia „Biskupia Kopa 2025” były również okazją do praktycznego szkolenia przyszłego członka załogi pokładowej – tzw. crew chiefa. Pod nadzorem doświadczonych techników kandydat zdobywał umiejętności w zakresie koordynacji działań w dynamicznych warunkach, obsługi ładunków podwieszanych oraz współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

W trakcie manewrów przećwiczono również procedurę szybkiego tankowania śmigłowca w terenie, z wykorzystaniem mobilnej cysterny. Tego rodzaju rozwiązanie znacząco zwiększa efektywność działań lotniczych, ograniczając czas przestoju maszyny i umożliwiając szybki powrót do akcji.

Wspólne ćwiczenia – wspólna odpowiedzialność

Udział policyjnego lotnictwa w ćwiczeniach COO KSRG stanowi istotny element rozwijania współpracy operacyjnej między formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oraz doświadczeniu załóg, policyjne śmigłowce skutecznie realizują zadania patrolowe, ratownicze, ewakuacyjne oraz gaśnicze.

Manewry „Biskupia Kopa 2025” umożliwiły praktyczne sprawdzenie procedur dotyczących desantowania ratowników, transportu sprzętu, prowadzenia rozpoznania i wykonywania zrzutów wody. Równie istotne było przetestowanie systemów łączności, sprawności przekazywania informacji oraz koordynacji działań logistycznych w trudnych, górskich i przygranicznych warunkach.

Integracja sił wobec realnych zagrożeń

Zaangażowanie śmigłowca S-70i Black Hawk w działania ratownicze oraz jego współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi uczestnikami ćwiczeń to przykład skutecznej integracji zasobów różnych służb. Wnioski wyciągnięte z tych manewrów posłużą dalszemu doskonaleniu procedur operacyjnych i logistycznych – zarówno na szczeblu krajowym, jak i w kontekście działań transgranicznych.

W obliczu coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych elastyczność, gotowość do współpracy oraz szybka i skoordynowana reakcja stają się fundamentem skutecznego systemu reagowania kryzysowego.

Tekst: mł. insp . Anna Kędzierzawska

Film: ZLP GSP KGP ,

Zdjęcia: kpt . Mateusz Krzysztański / PSP