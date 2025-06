Zacięta rywalizacja, kapryśna pogoda i walka o każdy punkt – XXXV edycja Ogólnopolskich Eliminacji Wojewódzkich Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” za nami! Data publikacji 12.06.2025 Powrót Drukuj Zakończyła się XXXV edycja Ogólnopolskich Eliminacji Wojewódzkich Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Przez dwa dni, 24 najlepszych funkcjonariuszy ruchu drogowego z całego garnizonu łódzkiego rywalizowało w sześciu wymagających konkurencjach, które sprawdzały zarówno ich wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne – wszystko po to, by wyłonić najlepszego z najlepszych.

Dzień pierwszy: strzały, testy i pierwsza pomoc

Zmagania rozpoczęły się we wtorkowy poranek na strzelnicy w Komendzie Powiatowej Polji w Zduńskiej Woli, gdzie uczestnicy musieli wykazać się precyzją i opanowaniem w konkurencji strzelania z broni służbowej. Następnie przenieśli się do Sieradza, gdzie czekały na nich dwa kolejne wyzwania: test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Te trzy konkurencje wyłoniły liderów po pierwszym dniu, ale wszystko mogło się jeszcze zmienić.

Dzień drugi: skrzyżowanie, motocykl, samochód

Drugi dzień zmagań rozpoczął się emocjonującą konkurencją kierowania ruchem na skrzyżowaniu, w której kluczowe były zdecydowanie, koncentracja i czytelność gestów. Następnie uczestnicy rywalizowali na sprawnościowych torach - motocyklowym i samochodowym, zlokalizowanych na Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Sieradzu. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały zawodnikom - chwilowe opady, silny wiatr oraz zmienna temperatura stanowiły dodatkowe wyzwanie i wystawiły ich umiejętności na ciężką próbę.



Rywalizacja była niezwykle wyrównana – różnice punktowe między uczestnikami były minimalne, emocje towarzyszyły każdej konkurencji. Walka była zacięta do samego końca. Każdy punkt był na wagę zwycięstwa – i właśnie taka rywalizacja najlepiej oddaje profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy ruchu drogowego.

Wyniki – klasyfikacja generalna

Po podliczeniu wszystkich punktów, zwycięzcą klasyfikacji generalnej został:

sierż. Mateusz Kowalski – KMP Piórków Trybunalski asp. Natalia Girek – KPP Pabianice asp. szt. Paweł Staszczyk– WRD KWP Łódź

Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród

Podczas uroczystości zakończenia, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Arkadiusz Sylwestrzak. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie profesjonalizmu i wyszkolenia funkcjonariuszy ruchu drogowego. Towarzyszył mu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp . Jarosław Rybka, a także Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi podinsp . Jarosław Złotkowski, którzy wspólnie wręczali nagrody i gratulacje uczestnikom oraz zwycięzcom. Dyrektor WORD w Łodzi – pan Michał Gogolewski, podczas swojego wystąpienia podkreślił rolę współpracy między instytucjami na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Ich obecność i słowa uznania były wyjątkowym wyróżnieniem dla wszystkich biorących udział w konkursie i podkreśleniem rangi tego wydarzenia.

W wyjątkowy sposób uhonorowano także trzy funkcjonariuszki – uczestniczki konkursu, w nawiązaniu do Jubileuszu 100-lecia służby kobiet w Policji. Kwiaty i upominki wręczyli mi Komendanci Wojewódzcy i Naczelnik WRD , a także Sędzia Główny konkursu – również kobieta, co nadało uroczystości wyjątkowego i symbolicznego charakteru.

Wzruszające słowa uznania i wdzięczności skierowane do policjantek spotkały się z ogromnym aplauzem – podkreślając rolę i znaczenie kobiet w służbach mundurowych.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji:

Strzelanie z broni służbowej:

sierż.sztab. Radosław Pyrzak – KMP Łódź sierż. sztab . Łukasz Szczotarski – KPP Łęczyca asp. Natalia Girek – KPP Pabianice

Test wiedzy:

asp . Natalia Girek – KPP Pabianice sierż. Mateusz Kowalski – KMP Piotrków Trybunalski asp.szta b. Paweł Staszczyk – WRD KWP Łódź

Udzielanie pierwszej pomocy:

sierż. Dawid Krzeszewski – KPP Zgierz sierż.sztab . Paweł Dziechciarz– KPP Opoczno asp. Natalia Girek – KPP Pabianice

Kierowanie ruchem:

asp . Natalia Girek – KPP Pabianice st.sierż. Sebastian Białek – KPP Łowicz sierż. Dawid Krzeszewski – KPP Zgierz

Jazda sprawnościowa motocyklem:

asp. sztab. Paweł Staszczyk – WRD KWP Łódź sierż. Artur Kuśmierek – KMP Łódź mł.asp . Krzysztof Płuciennik – KPP Rawa Mazowiecka

Jazda sprawnościowa samochodem osobowym:

sierż. sztab . Wojciech Kuc – KPP Pajęczno sierż. Mateusz Kowalski – KMP Piotrków Trybunalski sierż. sztab. Paweł Dziechciarz– KPP Opoczno

Wyrazy uznania kierujemy do wszystkich, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i życzliwością przyczynili się do organizacji XXXV edycji Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Dziękujemy za wsparcie, otwartość i profesjonalizm, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie każdej konkurencji na wysokim poziomie. Wspólne działania instytucji i samorządów, pozwoliły stworzyć wydarzenie, które nie tylko sprawdziło umiejętności uczestników, ale też umocniło ducha służby i współpracy. Na zakończenie składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom – policjantom ruchu drogowego, którzy z pełnym profesjonalizmem, pasją i zaangażowaniem stanęli do rywalizacji. Gratulujemy osiągniętych wyników, dziękujemy za reprezentowanie swoich jednostek i życzymy dalszych sukcesów – zarówno w służbie, jak i w kolejnych edycjach konkursu.

Nasza reprezentacja na arenie ogólnopolskiej – sierż. Mateusz Kowalski i asp. Natalia Girek – będą reprezentować garnizon łódzki podczas finału ogólnopolskiego, który odbędzie się we wrześniu 2025 roku. Trzymamy za nich kciuki!

Asp . Aneta Błędniak-Kałka WRD KWP w Łodzi

