Dolnośląscy policjanci zatrzymali 3 osoby, które podając się za hydraulików, okradały seniorów z Wrocławia - 2 mężczyzny zostało tymczasowo aresztowanych Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Kwota około 250 tysięcy złotych trafiła w ręce fałszywych hydraulików, którzy pod pretekstem awarii wodociągowej i konieczności zlokalizowania usterki, odwiedzali starszych mieszkańców Wrocławia. Kiedy uczynni seniorzy wykonywali zadania zlecone przez oszustów, ci plądrowali mieszkania w poszukiwaniu kosztowności. Dolnośląscy policjanci dzięki wnikliwej analizie pozyskiwanych w tych sprawach śladów dotarli do sprawców. Zatrzymali 2 mężczyzn i jedną kobietę. Zgodnie z wnioskiem śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kiedy tylko otrzymali sygnał, że na terenie stolicy Dolnego Śląska kilku seniorów zostało okradzionych ze swoich oszczędności przez osoby podające się za hydraulików, natychmiast rozpoczęli analizę zgłoszeń, by jak najszybciej dotrzeć do sprawców. Nie zostali oni schwytani na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, jednak czas od pierwszego zgłoszenia do momentu zatrzymania, był wypełniony działaniami operacyjnymi maksymalnie. Policjanci wykorzystując swoje doświadczenie, szczegółowo i skrupulatnie analizowali wszystkie sygnały i zebrane w tych sprawach informacje. Bardzo często kilkumiesięczna praca operacyjna opatrzona jest wieloma obserwacjami, ustaleniami z innymi jednostkami czy służbami oraz wykorzystaniem wszelkich możliwych rozwiązań technologicznych, by zebrać odpowiedni materiał dowodowy, pozwalający przedstawić zarzuty sprawcom przestępstw.

Zgromadzone przez dolnośląskich i śląskich kryminalnych informacje doprowadziły ich do małopolski, a konkretnie do trojga jego mieszkańców. Okazało się bowiem, że przyjeżdżali oni co jakiś czas do Wrocławia, by okradać seniorów. Do tego celu posługiwali się znanym policjantom schematem. W rolę pracownika administracji czy spółdzielni mieszkaniowej wcielała się 57-letnia kobieta, zaś dwaj mężczyźni w wieku 45 i 56 lat odgrywali rolę hydraulików. We wszystkich popełnionych kradzieżach złodzieje powoływali się na awarię wodociągów i konieczność zlokalizowania usterki. Kiedy wchodzili do mieszkania seniorów, polecali wykonanie różnych zadań – obserwację liczników, zgromadzenie wody w wannie lub pojemnikach w łazience. Kiedy przejęci awarią seniorzy wykonywali zadanie, jeden z mężczyzn plądrował w tym czasie mieszkanie w poszukiwaniu kosztowności. Najczęściej w ich zainteresowaniu były pieniądze i biżuteria. Kiedy starsze osoby kończyły zadanie okazywało się, że awaria jest w innym miejscu i fałszywi hydraulicy opuszczali mieszkanie ze skradzionym łupem.

Na podstawie drobiazgowej analizy zebranych materiałów i dowodów policjanci udowodnili podejrzanym, że działając w okresie od listopada 2024 roku do czerwca br., okradli w ten sposób co najmniej 20 mieszkańców Wrocławia na kwotę nie mniejszą nić 250 tysięcy złotych.

Policjanci w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy i nie wykluczają, że osób pokrzywdzonych, a także strat może być znacznie więcej.

Mężczyźni w wieku 45 i 56 lat usłyszeli już zarzuty popełnienia kradzieży zuchwałej, decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowany, natomiast wobec 57-latki prokurator zastosował środki wolnościowe. Przypomnijmy, że za przestępstwo kradzieży zuchwałej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Policjanci w dalszym ciągu przypominają, żeby nie wpuszczać do swoich mieszkań i domów osób obcych. Każda wizyta hydraulika, elektryka, pracownika jakiegokolwiek urzędu powinna być wcześniej zapowiedziana, a odpowiednia informacja umieszczona przez administrację czy też wspólnotę mieszkaniową. Nie otwieraj drzwi osobom obcym, w razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń pod numer alarmowy 112! Nie daj się okraść i zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

( KWP we Wrocławiu / kc)