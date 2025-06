Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn z branży budowlanej - oszukali ponad 50 osób Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, w ramach prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 39 i 44 lat. Podejrzani ,,działali” w branży budowlanej i oszukali ponad 50 osób na łączną kwotę ponad 9 mln zł. 44-latkowi grozi kara do 10 lat więzienia, a jego młodszemu kompanowi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Każdy, kto rozpoczynał budowę domu wie, że zaliczka jest często stosowaną formą w zawieranej umowie pomiędzy firmą wykonawczą, a inwestorem. Jeżeli w ślad za pieniędzmi idą postępy na budowie, to wszystko jest w porządku. Jednak zdarzają się właściciele firm, którzy oferując budowę domu biorą zaliczki i nie wywiązują się z zawartych umów. Taki był modus operandi dwóch mężczyzn w wieku 39 i 44 lat, którzy kierowali firmą budowlaną.

Zawiadomienie o tych nieuczciwych przedsiębiorcach wpłynęło do policjantów garnizonu łódzkiego. Początkowo sprawą zajęli się policjanci z Koluszek, jednak gdy ustalono skalę przestępczego procederu, materiały przejęli śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi. Działając w ramach toczącego się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi śledztwa początkowo ustalono 11 pokrzywdzonych, którzy w dobrej wierze przekazali zaliczki szefom firmy na poczet budowy ich domów. Policjanci prowadzący sprawę ustalili, że przestępczy proceder miał swój początek w październiku 2021 roku. Funkcjonariusze dotarli do kolejnych pokrzywdzonych i łącznie w toczącym się śledztwie ustalono 60 takich osób.

10 czerwca 2025 roku, realizując postanowienia Prokuratury Okręgowej w Łodzi, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, zatrzymali 39-latka - mieszkańca powiatu pabianickiego i jego 44-letniego wspólnika - mieszkańca powiatu łódzkiego wschodniego. W toku przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 24 tys. zł . Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw na łączną kwotę ponad 9 mln zł. Złożono również wniosek o zabezpieczenie majątkowe na kwotę co najmniej 3 mln zł.

44-latkowi grozi kara do 10 lat więzienia, a jego młodszemu kompanowi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

