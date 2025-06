„Przestępczą karierę” zaczęła od posiadania blisko 2 kg narkotyków Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Nawet 10 lat pozbawienia wolności grozi, do tej pory jeszcze nie karanej 41-latce, którą w miniony wtorek zatrzymali funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Kobieta posiadała w specjalnie przygotowanej skrytce 31 pokaźnych zawiniątek o łącznej wadze blisko 2 kilogramów. Wczoraj sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mieszkanki powiatu jędrzejowskiego na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, iż 41-letnia mieszkanka powiatu jędrzejowskiego może posiadać znaczne ilości środków odurzających. W miniony wtorek świętokrzyscy stróże prawa dotarli na jedną z posesji w gminie Jędrzejów, gdzie znajduję się usługowy lokal.

Podczas przeszukania policjanci natknęli się na nietypową skrytkę. Rozsypany na podwórku drobny kamień przykrywał deski, a pod nimi, w wkopanym w ziemi pojemniku, znajdowały się narkotyki. Policjanci zabezpieczyli 31 pokaźnych zawiniątek z zawartością białego proszku o łącznej wadze blisko 2 kilogramów. Wstępna analiza wskazała, iż zabezpieczony specyfik to amfetamina.

Kobieta tego samego dnia trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Wczoraj sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na okres najbliższych 3 miesięcy. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków, do tej pory niekaranej 41-latce może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.