Oborniccy policjanci zatrzymali podejrzaną o szereg oszustw Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Oborniccy kryminalni zatrzymali 45-letnią kobietę podejrzaną o liczne oszustwa. Wysoko oprocentowane lokaty, wycieczki zagraniczne, loterie – tak wyglądała przykrywka dla dobrze zaplanowanego oszustwa. Straty pokrzywdzonych mogą sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Grozi jej teraz do 8 lat więzienia.

Od 1 czerwca br., do Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zaczęły wpływać zgłoszenia dotyczące oszustwa, do jakiego miało dojść na terenie miasta Obornik. Poszkodowani informowali, że padli ofiarą działalności kobiety oferującej fałszywe lokaty, wycieczki i loterie. Do tej pory zgłosiło się już 326 osób, a suma strat przekroczyła 13 milionów złotych.

Ze względu na złożoność sprawy został powołany specjalny zespół śledczy, złożony z doświadczonych funkcjonariuszy. Zespół działa pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach, a postępowanie prowadzone jest w trybie priorytetowym.

Policjanci pracują nad ustaleniem pełnej skali procederu, źródeł przepływu środków, a także możliwego udziału innych osób. Trwa analiza zabezpieczonych materiałów i przesłuchania świadków. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli mienie podejrzanej, w tym samochody, dokumentację finansową oraz inne przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie.

W toku działań 11 czerwca br., funkcjonariusze zatrzymali Katarzynę B. i doprowadzili ją do Prokuratury Rejonowej w Obornikach, gdzie usłyszała na tą chwilę 12 zarzutów.

45-latka przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Wobec podejrzanej skierowano wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

12 czerwca br., Sąd Rejonowy w Obornikach przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt wobec 45-letniej kobiety podejrzanej o dokonanie szeregu oszustw finansowych.