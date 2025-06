Groził przedmiotem przypominającym broń, został zatrzymany i usłyszał zarzut Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na Przymorzu zatrzymali 39-latka z Gdańska, który celował przedmiotem przypominający broń w stronę mężczyzn siedzących w aucie grożąc im. Sprawca zażądał, by odjechali samochodem, ponieważ blokują przejazd. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli przedmiot, którym posłużył się 39-latek w trakcie zdarzenia. Podejrzany miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych.

W środę, 11.06.2025 r., wieczorem, policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że na ulicy Kołobrzeskiej znajduje się mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń. We wskazany rejon został skierowany patrol prewencji z komisariatu na Przymorzu. Mundurowi w rozmowie ze zgłaszającymi ustalili, że sprawca podszedł do mężczyzn siedzących w samochodzie i pokazując im przedmiot przypominający broń, powiedział, że mają odjechać, ponieważ blokują przejazd. Ponadto sprawca wycelował tym przedmiotem w auto, kiedy kierujący ruszył. Osoby z samochodu bojąc się o swoje życie i zdrowie, zadzwoniły na numer alarmowy oraz poinformowały o całej sytuacji patrol Straży Miejskiej.

Policjanci w rozmowie z pokrzywdzonymi ustalili rysopis sprawcy i wspólnie ze strażnikami miejskimi zaczęli go szukać. Po chwili mężczyzna ten pojawił się koło jednego z bloków i na widok mundurowych zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim i bardzo szybko go zatrzymali. Okazało się, ze 39-latek z Gdańska był nietrzeźwy i miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Podczas przeszukania terenu policjantka znalazła i zabezpieczyła przedmiot przypominający broń, który 39-latek porzucił. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to plastikowa atrapa pistoletu. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut za kierowanie gróźb karalnych.

Za przestępstwo kierowania gróźb karalnych grozi do 3 lat więzienia.