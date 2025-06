„Bez ich pomocy sama bym sobie nie poradziła” – wyjątkowe podziękowania dla dzielnicowych Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi pełniący służbę na terenie miasta Lubsko ponownie potwierdzili, że Policja jest blisko ludzi. Młodszy aspirant Mariusz Makuchowski i sierżant Miranda Pfeifer, pomogli starszej kobiecie – wystarczyła rozmowa, rozpoznanie tematu czy wskazanie instytucji właściwych do załatwienia sprawy, aby skutecznie rozwiązać sporną sytuację sąsiedzką. Policjanci 24 godziny na dobę są gotowi nieść pomoc w codziennych sprawach - także tych, które wymagają empatii, zaangażowania i właściwej komunikacji.

Policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku młodszy aspirant Mariusz Makuchowski i sierżant Miranda Pfeifer pokazali, że Policja to nie tylko formacja dbająca o bezpieczeństwo publiczne, ale również instytucja wspierająca mieszkańców w rozwiązywaniu realnych, codziennych problemów, włącznie z tymi, które wykraczają poza ramy typowych interwencji. Podczas pełnienia służby w swoim rejonie dzielnicowi nawiązali kontakt z mieszkanką Lubska, która zgłosiła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji sąsiedzkiej. Kobieta poszukiwała wsparcia w zakresie postępowania w związku z napotkanymi trudności w rozwiązaniu sprawy. Policjanci nie poprzestali jedynie na rozmowie. Podjęli konkretne działania pracując również w terenie. W ramach kompetencji służbowych udzielili kobiecie niezbędnych informacji oraz skierowali ją do właściwych instytucji, które mogą wesprzeć dalsze rozwiązanie sprawy. Postawa dzielnicowych, ich otwartość na potrzeby zgłaszającej oraz znajomość lokalnych uwarunkowań pozwoliły na wdrożenie właściwych rozwiązań na wczesnym etapie danej sytuacji. Reakcja funkcjonariuszy została odebrana przez kobietę jako niezwykle pomocna i dająca poczucie bezpieczeństwa. W liście, który przysłała do Komisariatu Policji w Lubsku, wyraziła ona wdzięczność za profesjonalne, życzliwe podejście oraz za to, że dzięki wsparciu Policji mogła spokojnie i świadomie podjąć działania zmierzające do rozwiązania problemu.

Dzielnicowy, to policjant pierwszego kontaktu – zna mieszkańców swojego rejonu służbowego, rozumie ich potrzeby i reaguje na sprawy, zanim te przerodzą się w konflikty czy sytuacje wymagające interwencji o charakterze formalnym. To właśnie jego obecność w lokalnej społeczności, inicjatywa i aktywność w terenie stanowią fundament codziennej, skutecznej prewencji. Zaangażowanie i profesjonalizm lubskich dzielnicowych spotkały się z uznaniem osoby objętej wsparciem w rejonie ich służby, a pisemne podziękowanie, to wyraz zaufania jakim obdarzani są funkcjonariusze działający z myślą o dobru obywateli. Opisana sytuacja stanowi wyraźny przykład właściwej reakcji i skutecznego działania Policji w odpowiedzi na realne potrzeby społeczne pokazując, jak ważna jest uważność, gotowość do pomocy oraz umiejętność reagowania także w sprawach wymagających indywidualnego podejścia.