Policyjni kontrterroryści jadąc na szkolenie pomogli poszkodowanej kobiecie Data publikacji 13.06.2025 Pomagamy i chronimy w różnych sytuacjach. Tak jak policyjni kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie, którzy jadąc na szkolenie natychmiast zareagowali i ruszyli z pomocą kobiecie, która doznała poważnego urazu. Doszło do niego, gdy kobieta idąc chodnikiem potknęła się i upadła uderzając głową o podłoże. Funkcjonariusze udzielili pomocy poszkodowanej, zapewnili wsparcie emocjonalne i przekazali pod opiekę wezwanym na miejsce ratownikom medycznym.

Czasami plan dnia potrafi zmienić się w jednej chwili, a wiele zależy od teg czy znajdziemy się w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili. Tak jak miało to miejsce w środę (11.06.2025), gdy policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie jechali na szkolenie. Po drodze przejeżdzali przez Szczytno i na jednej z ulic zauważyli leżącą na chodniku starszą kobietą. Zatrzymali się, by sprawdzić co się stało. Kobieta była przytomna, ale leżała twarzą zwróconą do ziemi, a przy jej głowie zebrało się sporo krwi. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania. Okazało się, że kobieta upadła idąc chodnikiem i doznała urazu głowy. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wsparcia emocjonalnego, do czasu przyjazdu wezwanego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego. Kobieta trafiła pod opiekę medyków, a policjanci mogli ruszyć w dalszą drogę.