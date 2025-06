Policjant w drodze do służby pomógł poszkodowanym w wypadku drogowym Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Mundurowy z częstochowskiej „trójki” jadąc do służby, był świadkiem wypadku drogowego, do którego doszło w Gruszewni (powiat kłobucki). Zderzyły się tam dwa samochody z których jeden dachował. Mundurowy bez wahania wyciągnął 2 osoby z wywróconego pojazdu i udzielił im pomocy.

Do zdarzenia doszło 2 czerwca około godziny 21.30 w Gruszewni (powiat kłobucki). Okazało się, że jadący tamtędy mundurowy z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji III w Częstochowie znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Jadąc do służby natychmiast wysiadł ze swojego samochodu i służąc swoją wiedzą oraz doświadczeniem w niesieniu pomocy innymi, pomógł poszkodowanym. Bez wahania wyciągnął kobietę z wywróconego pojazdu, a następnie wspólnie z innymi świadkami wyciągnął również drugą osobę z tego pojazdu. Do czasu przyjazdu Policji i pogotowia zaopiekował się uczestnikami zdarzenia, powiadomił służby i udzielił im pierwszej pomocy przedmedycznej. Wkrótce na miejsce przyjechali policjanci z kłobuckiej drogówki, którzy przejęli miejsce zdarzenia i ustalili wstępne szczegóły i okoliczności zdarzenia.

Osoby poszkodowane z obrażeniami ciała trafiły do szpitala.