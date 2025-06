Policjanci bardzo szybko odzyskali skuter osoby niepełnosprawnej, zatrzymany został złodziej i paserka. Sprawca kradzieży trafił do zakładu karnego

Data publikacji 13.06.2025

Dobre rozpoznanie i kompleksowe działania mundurowych z powiatu bolesławieckiego przyczyniły się do odzyskania skutera eklektycznego, z którego na co dzień korzysta osoba z niepełnosprawnościami. Zatrzymany został złodziej i paserka pojazdu. Sprawca kradzieży za wcześniejsze przestępstwa trafił do więzienia.