Wzmacniamy europejską współpracę na rzecz ochrony dzieci przed porwaniami i ucieczkami Data publikacji 13.06.2025 Powrót Drukuj Wczoraj w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Zaginięcia osób poniżej 18. roku życia w Europie – wyzwania, prewencja i rozwiązania systemowe w kontekście porwań rodzicielskich i ucieczek nastolatków” zorganizowana przez Fundację ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Federację Missing Children Europe.

Wydarzenie zgromadziło szerokie grono ekspertów z całej Europy, w tym przedstawicieli Policji, ministerstw, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych. Konferencję otworzyli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, Prezes Fundacji ITAKA Anna Jurkiewicz oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp . dr Tomasz Michułka, którzy jednogłośnie wskazali na newralgiczny charakter obydwu obszarów omawianych w trakcie spotkania - porwań rodzicielskich i ucieczek nastolatków. W swoich wystąpieniach zwracali uwagę na potrzebę wypracowania systemowych rozwiązań i narzędzi, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, które realnie poprawią sytuację dzieci doświadczających kryzysu związanego z porwaniem rodzicielskim czy ucieczką. Nadinspektor Michułka podczas swojej wypowiedzi dodatkowo wspomniał o najważniejszych zmianach zaplanowanych w ramach procedowanej w Komendzie Głównej Policji nowelizacji zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby

o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich, m. in. dotyczących wprowadzenia nowych poziomów poszukiwań i doprecyzowania kryteriów determinujących uruchomienie procedury Child Alert.

Okiem ekspertów

Wydarzenie podzielone zostało na trzy bloki panelowe. W pierwszym z nich dyskutowano o uprowadzeniach rodzicielskich z perspektywy europejskiej. Drugi panel dotyczył problemu zaginięć dzieci w kontekście migracji i wreszcie ostatni poświęcony został ucieczkom nastolatków – analiza zjawiska od przyczyn po prewencję, w skali europejskiej. Wśród prelegentów pierwszego panelu dyskusyjnego znaleźli się m. in. przedstawiciele organizatorów tego ważnego spotkania, tj. Aagje Ieven – Sekretarz Generalna Missing Children Europe i Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń prawnik Fundacji ITAKA. Ponadto, szeroka reprezentacja holenderskiego Międzynarodowego Centrum ds. Uprowadzeń Dzieci (The International Child Abduction Center): Coskun Çörüz, Lisa Plomp i Olga Santilal. Coskun Çörüz - dyrektor Centrum, podczas swojego wystąpienia zaprezentował zebranym specjalny materiał video, stworzony na potrzeby kampanii informacyjnej dotyczącej międzynarodowych uprowadzeń dzieci. Turecka piosenkarka Zehra Gülüç i polsko-holenderski raper Tomasz, na zlecenie Międzynarodowego Centrum ds. Uprowadzeń Dzieci połączyli siły i nagrali bardzo poruszający teledysk, mający na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem uprowadzeń rodzicielskich. Jego premiera miała miejsce dokładnie rok temu – 12 czerwca 2024 roku, podczas startu kampanii.

W trakcie konferencji nie zabrakło także głosu przedstawicieli Policji. W panelu poświęconym zaginięciom dzieci w kontekście migracji wystąpiła mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda, radca Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, która omówiła skalę zjawiska zaginięć małoletnich obywateli Ukrainy w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Nadkom. Ewa Szczepanek, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zapoznała zebranych z działaniami podejmowanymi przez Policję w zakresie poszukiwań osób zaginionych oraz prowadzonych poszukiwań opiekuńczych. W imieniu Police Expert Network – Missing Persons (PEN-MP) - Policyjnej Sieci Ekspertów ds. Zaginięć Osób, przemówiła przewodnicząca sieci - Izanne de Wit reprezentująca jednocześnie Policję holenderską. Policjantka zaprezentowała genezę powstania sieci, jej dotychczasowe osiągnięcia oraz wyzwania stojące przed PEN-MP związane ze wzmocnieniem współpracy międzynarodowej na rzecz osób zaginionych i ich rodzin.

Wspólna odpowiedzialność i działania

Wśród konkluzji powtarzanych przez prelegentów i pozostałych uczestników konferencji wielokrotnie podkreślano stwierdzenie, że problem porwań rodzicielskich a także zaginięć dzieci i nastolatków, zwłaszcza w obliczu otwartych granic w Europie, wymaga wspólnych, ponadnarodowych działań. Wczorajsze spotkanie zorganizowane przez Fundację ITAKA i Federację Missing Children Europe, stanowiące platformę wymiany doświadczeń i merytorycznych dyskusji o tych ważnych kwestiach, to z pewnością dobry krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zapewnienia im beztroskiego, szczęśliwego dzieciństwa. Ale to także zobowiązanie do dalszego działania i wypracowania takich rozwiązań, które przyniosą realne zmiany na rzecz poprawy sytuacji dzieci narażonych na dramat związany z uprowadzeniem czy zaginięciem.

Autor tekstu i zdjęć: mł. insp. Małgorzata Puzio - Broda Biuro Kryminalne KGP, Fundacja ITAKA

Film: dzięki uprzejmości The International Child Abduction Center

