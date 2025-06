VII Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów Powrót Drukuj 18 czerwca 2025 r. obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Przy okazji tego wydarzenia, już po raz siódmy, rusza kampania „Stop włamaniom do domów”, której celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczenia naszego dobytku, mieszkania czy domu. Kampania organizowana jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) wspólnie z Europolem, Komisją Europejską oraz z 22 krajami europejskimi, w tym Albanią, Islandią, Ukrainą czy Wielką Brytanią.

Przestępstwa przeciwko mieniu, a dokładniej kradzieże z włamaniem, dotykają wielu obywateli Europy. Pociągają za sobą nie tylko straty materialne, ale również bardzo często wiążą się z utratą poczucia bezpieczeństwa. I choć w większości państw członkowskich, w tym również w Polsce, obserwuje się stały spadek liczby włamań, to warto wiedzieć jak zabezpieczyć swój dom przed zbliżającym się sezonem urlopowym.

Badania naukowe wyraźnie pokazują, że zainwestowanie w atestowane zamki do okien i drzwi, rolety antywłamaniowe, zewnętrzne oświetlenie z czujnikiem ruchu oraz inteligentne oświetlenie wewnętrzne może skutecznie zniechęcić potencjalnego włamywacza. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać!

Warto także przed wyjazdem na urlop poprosić sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej nieobecności zaopiekował/-a się domem/mieszkaniem, zebrał/-a ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję, ulotki i jakiekolwiek pojawiające się przedmioty. Nigdy nie zostawiajmy też kluczy w umówionym miejscu, np. pod wycieraczką czy doniczką.

Istotnym jest również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz włączyć alarm, jeżeli go posiadamy. Sprawnie działający system monitoringu z kamerami wykrywającymi ruch będzie w stanie zawiadomić właściciela o próbie włamania, a jeśli dodatkowo monitoring będzie wysyłał informację o zagrożeniu do centrali agencji ochrony, z którą mamy podpisaną umowę, pod domem w ciągu kilku minut zjawi się patrol interwencyjny. Można także skonfigurować kamery z siecią i w każdej chwili i miejscu na świecie obserwować swój dom i jego otoczenie z poziomu ekranu komputera czy smartfona.

Do wtargnięcia złodzieja do domu może dojść również przez bramę garażową, poza tym sam garaż jest potencjalnie cennym miejscem dla włamywacza, gdzie oprócz samochodu często przechowujemy wartościowe sprzęty ogrodowe, maszyny elektryczne czy narzędzia samochodowe, a te łatwo mogą paść łupem przestępcy.

Przed dłuższym wyjazdem zakręćmy także zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych. Dzięki temu unikniemy niemiłych niespodzianek po powrocie.

Planując urlop, przeprowadźmy małą domową inwentaryzację przedmiotów wartościowych – wypiszmy ich numery seryjne, zróbmy zdjęcia i rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki czy kosztowności. Stamtąd na pewno je odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na nasz powrót.

Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji zamieszczajmy w nich dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek. To samo dotyczy pokazywania w social mediach zdjęć z wnętrza mieszkania czy domu z cennymi rzeczami w tle, stanowią one sygnał, że w miejscu tym jest co ukraść.

Pamiętajmy, aby zawsze zabezpieczać dom przed jego opuszczeniem. Niespodzianki na urlopie? TYLKO te pozytywne!

Więcej informacji na temat kampanii w języku angielskim: www.eucpn.org

(Biuro Prewencji KGP )

Film VII Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VII Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów (format mp4 - rozmiar 40.75 MB)