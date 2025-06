Zwalczamy przestępczość narkotykową - kryminalni zlikwidowali laboratorium amfetaminy Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Skuteczna praca operacyjna, dobre rozpoznanie środowiska przestępczego doprowadziło do ujawnienia i zlikwidowania przez kryminalnych ze Szprotawy laboratorium amfetaminy. Dzięki temu policjanci zapobiegli wprowadzeniu na rynek 180 kg narkotyków wartych ponad 7 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty posiadania oraz wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych, za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komisariatu Policji w Szprotawie w ramach wytężonej i ofensywnej pracy operacyjnej wytypowali miejsce, w którym może być prowadzona przestępcza działalność. We wtorek, 10 czerwca br., funkcjonariusze weszli na teren posesji w jednej z miejscowości powiatu żagańskiego. Tam, w budynku mieszkalnym zastali czterech mężczyzn, którzy byli bardzo zaskoczeni widokiem funkcjonariuszy. W trakcie sprawdzenia pomieszczeń policjanci ujawnili środki, których wygląd sugerował, że są to środki odurzające, a także aparaturę i wiele pojemników z substancją płynną. W trakcie sprawdzenia budynków gospodarczych kryminalni odkryli przystosowane pomieszczenia wyposażone w sprzęt laboratoryjny służący do produkcji substancji psychotropowych przy pomocy środków chemicznych i odczynników. Mężczyźni zostali zatrzymani, nie stawiali oporu. Aby przystąpić do dokładnych oględzin pomieszczeń, zbadania oraz zabezpieczenia ujawnionych środków konieczne było sprawdzenie bezpieczeństwa tych miejsc przez Państwową Straż Pożarną ze specjalistycznej jednostki chemicznej w Zielonej Górze.

Następnie pod nadzorem Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Żaganiu do pracy przystąpili biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, technicy, dochodzeniowcy i inni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Ich pierwsze działania polegały na pobraniu próbek do badań, które już po kilku godzinach dały jednoznaczny wynik - nie było wątpliwości, że jest to produkcja amfetaminy. Przez kolejne dwa dni funkcjonariusze prowadzili czynności procesowe, oględziny oraz zabezpieczali wszystkie ujawnione substancje i urządzenia. W bezpiecznym zabezpieczeniu tych środków pomagali strażacy. Łącznie policjanci zabezpieczyli kilkaset litrów i 10 kg substancji chemicznych, prekursorów niezbędnych do przygotowania narkotyku, a także 93 litry płynnej amfetaminy, z której można uzyskać ponad 180 kg gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości ponad 7 mln zł .

Zatrzymani dwaj mężczyźni w wieku 29 lat i 44 lat to mieszkańcy powiatu żagańskiego, natomiast 31-latek i 33-latek mieszkają w województwie małopolskim. Zostały z nimi wykonane czynności procesowe pod ścisłym nadzorem prokuratury, w których trakcie usłyszeli zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych oraz ich posiadania. Dodatkowo właściciel posesji, na której terenie działało laboratorium, usłyszał zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia, którą policjanci ujawnili i zabezpieczyli podczas przeszukania w jego miejscu zamieszkania.

W czwartek, 12 czerwca br., odbyły się posiedzenia aresztowe, gdzie w każdym przypadku sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żaganiu i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa, zgodnie z przepisami prawa na podstawie artykułu 53, artykułu 56 i artykułu 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi wysoka kara, do 20 lat pozbawienia wolności.

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej oraz profesjonalnym działaniom kryminalnych ze Szprotawy i funkcjonariuszy z Żagania na czarny rynek nie trafią ogromne ilości substancji szkodliwych dla życia i zdrowia, a osoby odpowiedzialne za tę przestępczą działalność nie unikną odpowiedzialności.

( KWP w Gorzowie / mw)