Policjant ze Śródmieścia wyróżniony odznaką od Ministra Zdrowia Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Sierżant Radosław Mućka ze śródmiejskiej komendy został wyróżniony Odznaką Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, przyznaną przez Ministra Zdrowia. Od 18 roku życia oddał blisko 30 litrów krwi, pomagając tym samym wielu potrzebującym. Postawa naszego kolegi zasługuje na szczególne uznanie, który niesie ratunek pełniąc służbę w policyjnym mundurze oraz pomaga w czasie wolnym. To dowód, że hasło "Pomagamy i chronimy" przyświeca funkcjonariuszom każdego dnia.

14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji w sobotę, 14.06.br., w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA przy ulicy Wołoskiej odbyło się uroczyste spotkanie. W jego trakcie przedstawiciele środowiska mundurowego otrzymali przyznane przez Ministra Zdrowia Odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Jednym z wyróżnionych jest sierżant Radosław Mućka z I Ogniwa Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Funkcjonariusz na co dzień mierzy się z zadaniami z kalibru tych najtrudniejszych, jakie stawia mu służba na terenie warszawskiego Śródmieścia. Niejednokrotnie w trakcie interwencji wykazywał się empatią oraz profesjonalizmem, pomagając ludziom i ratując ich życie. Poza służbą jest czynnym krwiodawcą oraz ma wiele różnych pasji, które łączy z mundurem.

Służbę w Policji pełni od 2021 roku, a od 18 roku życia oddaje to co bardzo cenne – krew. Do tej pory oddał jej blisko 30 litrów, pomagając tym samym najbardziej potrzebującym. Jak sam przyznał, „pomaganie ma we krwi”. Od najmłodszych lat swojego życia wspierał innych w różnych sytuacjach, w każdy możliwy sposób. Włączał się w akcje charytatywne oraz brał udział w wolontariatach. Teraz spełnia się jako śródmiejski policjant i każdego dnia pomaga wszystkim, którzy tego potrzebują.

Postawa naszego kolegi zasługuje na najwyższe uznanie. Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. To kolejne potwierdzenie, że hasło "Pomagamy i chronimy" przyświeca funkcjonariuszom każdego dnia.