Drobne gesty znaczą wiele - podziękowania dla dzielnicowej Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Na ręce szefa kraśnickiej jednostki wpłynęły podziękowania od mieszkańca Kraśnika dla dzielnicowej, która okazała nieocenione wsparcie i pomoc podczas interwencji domowej. Autor przesłanego listu podziękował za zaangażowanie policjantki, jej cierpliwość i pełen profesjonalizm. To dowód na to, że policjanci każdego dnia wykonują odpowiedzialną pracę. Są świadkami ludzkich tragedii i niezwykle miło jest zostać docenionym za to, że ta służba przynosi efekty.

Policjanci służący w kraśnickiej jednostce każdego dnia wykonują odpowiedzialną pracę i niezwykle miło jest czasami zostać docenionym za to, że ta służba przynosi efekty. Wszyscy jesteśmy ludźmi i potrzebujemy wsparcia. Szczególnie jeśli w naszym życiu wydarzyło się coś złego.

Policjanci na co dzień wysłuchują różnych tragicznych historii i pracują nad tym, żeby sprawcy trafiali przed wymiar sprawiedliwości. Starają się też, żeby te zdarzenia, jak najmniej uderzały w ofiarę.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku trafił niedawno bardzo miły list pochwalny. W swych podziękowaniach autor listu dziękuje za pełen profesjonalizm dzielnicowej, ktróra przeprowadzała interwencję domową. To asp. Katarzyna Glinka, która, jak ujął to mężczyzna, zachowała cierpliwość i zaangażowanie.

Te słowa to najwyższe uznanie dla każdego policjanta, gdyż naszym mottem jest „pomagać i chronić”.