Policjanci rozliczają dilerów narkotykowych za lata 2014-2019 Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali pięć osób podejrzanych o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Osoby te były powiązane z grupą przestępczą handlującą narkotykami.

11 czerwca br. policjanci do Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, przy współpracy z Wydziałem Kryminalnym i Wydziałem ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie, w sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zatrzymali pięć osób: 40-latka z Dąbrowy Górniczej, 31-latka z Chrzanowa, 28-latka, 31-lakta i 47-latka z powiatu olkuskiego. Mężczyźni są podejrzani o wprowadzenie do obrotu od początku 2014 roku do maja 2019 roku znacznych ilości narkotyków. Zatrzymani trudnili się sprzedażą mefedronu, amfetaminy, tabletek extasy, a nawet kokainy. Łącznie na rynek mieli wprowadzić co najmniej 4800 sztuk tabletek i 5570 gramów substancji zabronionych o łącznej czarnorynkowej wartości około 250 tys. zł. Zatrzymane osoby były znane Policji w związku z innymi zdarzeniamio charakterze kryminalnym.

W trakcie przeszukań mieszkań zatrzymanych policjanci zabezpieczyli m.in. 21 gramów amfetaminy, niewielką ilość marihuany oraz wagę dilerską.

Podejrzanym postawiono zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków ( art. 56 ust. 3 i 62 ust. 2 UoPN) oraz jednemu z nich dodatkowo ukrywania dokumentu (art. 276 kk .) Wobec mężczyzn zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju.

W ramach sprawy stosowano szereg zaawansowanych metod pracy operacyjnej i procesowej, dzięki którym udało się zebrać wystarczający materiał dowodowy pozwalający na zatrzymanie i postawienie zarzutów.

Zatrzymane osoby były powiązane ze zorganizowaną grupą przestępczą handlującą narkotykami, która działała na terenie powiatu olkuskiego, a która została rozbita przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie wraz z policjantami z Wydziału Kryminalnego KPP w Olkuszu pod koniec października 2023 roku. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali 8 osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w związku z obrotem znacznymi ilościami środków odurzających. Do sprawy policjanci zabezpieczyli plantację marihuany, ponad 800 gramów różnych narkotyków oraz 250 tysięcy złotych.Zatrzymani mieli w swej ofercie szeroki asortyment zabronionych substancji, od marihuany po amfetaminę i specyfiki psychoaktywne, w tym szczególnie niebezpieczną dla zdrowia i życia tzw. flakkę, znaną jako „narkotyk zombie”.

( KWP w Krakowie / mw)