Mł. asp. Przemysław Kawczyński Mistrzem Europy WPC/AWPC w martwym ciągu Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Mł. asp. Przemysław Kawczyński funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, zdobył tytuł Mistrza Europy federacji WPC/AWPC w martwym ciągu w kategorii do 82,5 kg. Zawody odbyły się 15 czerwca 2025 r. we Wrocławiu, gromadząc czołówkę zawodników z całej Europy.

W niedzielę, 15.06.2025 r., we Wrocławiu mł. asp. Przemysław Kawczyński z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy WPC/AWPC w martwym ciągu. Olsztyński funkcjonariusz zaprezentował znakomitą formę, zaliczając dwa imponujące podejścia - 260 kg oraz 272,5 kg. W trzeciej próbie podjął ambitną próbę pobicia swojego rekordu życiowego, podejmując się podniesienia 285 kg. Choć sztanga tym razem nie uległa, start został uznany za bardzo udany.

- To środek sezonu, który jak co roku traktuję treningowo. Najważniejsze przygotowania dopiero przede mną, ale już teraz mogę cieszyć się tytułem Mistrza Europy - podsumował start Przemysław Kawczyński.

Wywalczony złoty medal w kategorii do 82,5 kg stanowi znakomitą prognozę przed jesienno-zimową częścią sezonu.

Zawody zostały zorganizowane na najwyższym poziomie, co zawodnik z Olsztyna również mocno podkreślił. – Wszystko dopięte na ostatni guzik, gratulacje dla organizatorów – powiedział.

Mł. asp. Przemysław Kawczyński złożył również podziękowania rodzinie, przyjaciołom oraz dowództwu Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie i NSZZ Policjantów w Olsztynie, którzy wspierają go w realizowaniu sportowej pasji.

Sukces mł. asp. Przemysława Kawczyńskiego to przykład, na to, że w Policji można nie tylko realizować się zawodowo, ale także rozwijać swoje pasje i osiągać najwyższe cele – również sportowe. Jeśli chcesz łączyć służbę społeczeństwu z rozwojem osobistym – dołącz do nas. Zostań policjantem.

Szczegóły rekrutacji znajdziesz na stronie: Rekrutacja do służby w Policji.