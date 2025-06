Zatamowali masywny krwotok i uratowali życie Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Mówi się o szczęśliwym zbiegu okoliczności, kiedy odpowiednie osoby znajdą się w danym miejscu i czasie. O takim szczęściu może mówić 73-latka, której z pomocą przyszli policjanci z Posterunku Policji w Skępem. Ich szybka i profesjonalna pomoc uratowała życie mieszkance powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Policjanci ze skępskiego posterunku w sobotę, 14.06.2025 r., wykonywali czynności służbowe w miejscowości Wólka. Po godzinie 12.00 podszedł do nich zdenerwowany mężczyzna i przekazał, że nie wie dokładnie, co się stało, ale jego znajomy dzwonił, że pilnie potrzebuje karetki. Funkcjonariusze natychmiast udali się do wskazanego domku letniskowego.

Na podwórku znaleźli półprzytomną kobietę, która miała masywny krwotok w okolicy lewego kolana. Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce służby medyczne. Sami w tym czasie zaopatrzyli ranę, która była bardzo głęboka. Upał i utrata dużej ilości krwi bardzo osłabiły 73-latkę, która była półprzytomna. St. sierż. Adrian Błaszczyk i st. post. Marek Tomaszewski zadbali o to, by do czasu przyjazdu karetki odizolować ją od działania słońca poprzez zbudowanie prowizorycznej osłony.

Przybyli na miejsce ratownicy zdecydowali o przewiezieniu kobiety do szpitala.

Policjanci ustalili, że do wypadku doszło, gdy kobieta sprawdzała stan kosiarki do trawy, którą użytkowała na działce. Pracujące urządzenie przechyliła na bok, a kiedy się nad nim nachyliła zasłabła i przewróciła się na pracujące ostrze.

Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że w pobliżu byli policjanci, którzy udzielili kobiecie szybkiej i profesjonalnej pomocy.