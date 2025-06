Kontrterrorysta z Wrocławia Mistrzem Europy WPC Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Aspirant Mariusz Pikor służbę w Policji pełni od ponad 13 lat, wcześniej był zawodowym żołnierzem. Sportem, jak sam stwierdził, interesuje się od zawsze. Oprócz tego, że potrafi swoje pasje połączyć ze służbą, to w ostatnim latach odniósł wiele sportowych sukcesów w wyciskaniu sztangi leżąc. Policjant na co dzień służy w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu. Jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Wrocław oraz „siłaczem”.

Pirotechnik z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, który jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Wrocław, ma na swoim koncie nie lada osiągnięcia w wyciskaniu sztangi leżąc. Od kilku lat aktywnie bierze udział we wszelkiego rodzaju wydarzeniach sportowych i staje głównie na najwyższym podium. Rekordy bije w kategorii 67,5 kg –wagi, do której zawsze schodzi przed zawodami zrzucając każdorazowo 10 kg. 14 czerwca 2025 r. we Wrocławiu, na Mistrzostwa Europy WPC, został Mistrzem w kategorii 67,5 kg z wynikiem 155 kg.

Na swoim koncie ma m.in. tytuły Mistrza Federacji GPC, Mistrza World Police & Fire Games, czterokrotnego Mistrza Polski i Mistrza Polski Federacji WPC oraz czterokrotny rekord Polski Służb Mundurowych.

Ciężarowiec należy do Klubu Sportowego Team Wrocław, gdzie trenujący skupiają się na Trójboju siłowym oraz wyciskaniu sztangi leżąc. To tam pracuje również nad swoją tężyzną fizyczną.

Aspirant Mariusz Pikor na co dzień pracuje jako pirotechnik w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji we Wrocławiu. Służbę w naszej formacji rozpoczął 13 lat temu, wcześniej był zawodowym żołnierzem, a przygodę ze sportami siłowymi przeżywa już ponad 20 lat. Na swoim koncie ma wiele sukcesów w tej dziedzinie, lecz w innej kategorii wagowej. Zejście do kategorii 67,5 kg kosztowało go wiele wytężonej pracy i dużo samozaparcia. Od czterech lat przed zawodami zrzuca 10 kg masy, by osiągnąć właśnie taką wagę. Tym bardziej jesteśmy dumni z naszego kolegi. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.