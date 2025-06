Dzięki profesjonalizmowi i empatii operatora numeru alarmowego uratowano życie mężczyzny w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji i empatycznej rozmowie przeprowadzonej przez operatora numeru alarmowego z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, udało się zapobiec tragedii. Mężczyzna znajdujący się w głębokim kryzysie emocjonalnym otrzymał natychmiastową pomoc, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło po tym, jak do jednej z infolinii firmy ubezpieczeniowej zadzwonił mężczyzna, informując o zamiarze odebrania sobie życia. Brakowało jakichkolwiek danych dotyczących jego lokalizacji. Gdy informacja ta została przekazana Policji, policyjny operator niezwłocznie nawiązał kontakt telefoniczny z 56-letnim mężczyzną, próbując ustalić miejsce, w którym się znajduje.

Rozmówca początkowo nie chciał zdradzić, gdzie przebywa. Dzięki ogromnej cierpliwości, zaangażowaniu oraz umiejętnie prowadzonemu dialogowi, operatorowi udało się ustalić, że mężczyzna przebywa na terenie ogrodów działkowych w Szczecinie. Równolegle operator skierował na miejsce patrol z Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie, przekazując funkcjonariuszom wszelkie dostępne informacje i pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z osobą potrzebującą pomocy.

Dzięki tej rozmowie emocje mężczyzny powoli zaczęły opadać, a zaufanie do funkcjonariusza pozwoliło na podjęcie kluczowej decyzji – wyjście z ukrycia i spotkanie z oczekującymi przed ogrodami działkowymi policjantami. Na miejscu, do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, dalszą rozmowę kontynuowali wywiadowcy, dbając o bezpieczeństwo i komfort psychiczny 56-latka. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie otrzyma specjalistyczną pomoc.

Dzięki opanowaniu, profesjonalizmowi oraz pełnej zaangażowania współpracy operatora numeru alarmowego i policjantów z wydziału wywiadowczego, udało się uratować ludzkie życie. Ten przykład pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja, właściwa komunikacja i empatia w sytuacjach kryzysowych.

Apelujemy do wszystkich:

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa trudności emocjonalne, nie czekaj – szukaj pomocy. W Polsce dostępne są bezpłatne formy wsparcia psychologicznego, takie jak:

• Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

• Całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie: 800 70 2222

Nie bójmy się mówić o emocjach. Reagujmy, gdy ktoś obok nas potrzebuje wsparcia. Jedna rozmowa może naprawdę uratować życie.

( KWP w Szczecinie / mw)