Wywieźli do lasu i pobili. Sprawcy zatrzymani przez kościerskich kryminalnych Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pozbawienie wolności i pobicie 22-latka. Sprawcy zmusili pokrzywdzonego, aby wsiadł z nimi do pojazdu, wywieźli go do lasu, a następnie pobili, żądając spłaty długu. Na podstawie zebranych dowodów prokuratura zastosowała wobec nich dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenie w tej sprawie policjanci otrzymali 12 czerwca 2025 roku. Z przekazanych informacji wynikało, że w nocy z 31 maja na 1 czerwca młody mężczyzna został uprowadzony i pobity przez trzech nieznanych sprawców. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działań operacyjnych. Kryminalni z Kościerzyny szybko ustalili tożsamość napastników i jeszcze tego samego dnia zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 20, 22 i 23 lat, mieszkańców powiatów kościerskiego i chojnickiego.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy zmusili 22-latka, by wsiadł z nimi do samochodu, po czym wywieźli go do kompleksu leśnego, gdzie został pobity. Sprawcy zażądali od niego natychmiastowej spłaty rzekomego długu. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia oraz pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego.