Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę i zatrzymał poszukiwanego pasażera Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Paweł Biernat, funkcjonariusz pełniący na co dzień służbę w Komisariacie Policji w Głogówku udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Będąc po pracy, na jednej ze stacji paliw w miejscowości Głubczyce zauważył mężczyznę, który wysiadał z auta, będąc wyraźnie pod wpływem alkoholu. Dzięki jego szybkiej reakcji zatrzymano nietrzeźwego kierowcę, a także poszukiwanego przez prokuraturę pasażera.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych na jednej ze stacji paliw w Głubczycach, mł. asp . Paweł Biernat poza godzinami służby zauważył nietrzeźwego mężczyznę, który wysiadł z pojazdu, chwiejąc się na nogach. Zachowanie kierowcy nie pozostawiało wątpliwości co do jego stanu trzeźwości. Funkcjonariusz podjął interwencję, zabierając mu kluczyki i wzywając patrol policyjny.

Zarówno kierujący, jak i jego pasażer utrudniali czynności, używali słów wulgarnych, próbowali wywołać awanturę. Mimo presji oraz gróźb policjant nie uległ i do czasu przyjazdu patrolu skutecznie uniemożliwił im dalsze działania, zachowując pełen profesjonalizm i opanowanie.

W trakcie policyjnych czynności 33-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego odmówił badania na zawartość alkoholu w organizmie. W związku z powyższym został przetransportowany do szpitala, zgodnie z procedurami została pobrana mu krew do badań laboratoryjnych. Badanie wskazało, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu. Ponadto policjanci ustalili, że 24-letni pasażer, był osobą poszukiwaną przez prokuraturę. Mężczyzna również został zatrzymany. Natomiast samochód, którym kierował nietrzeźwy mężczyzna, został odholowany na parking strzeżony.

Teraz 33-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat więzienia, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz przepadek wartości pojazdu, którym kierował.

Przypominamy, że 14 marca 2024 r. wszedł w życie przepis, mówiący o zaostrzeniu kar za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Osoba, która zdecyduje się na jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, musi liczyć się z utratą swojego samochodu. Przepis ten jest nowym narzędziem do walki z nietrzeźwymi kierującymi. Zgodnie z artykułem 44 b kodeksu karnego, w wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeknie przepadek pojazdu mechanicznego. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył pojazd podlegający przepadkowi, orzeka się przepadek jego równowartości. Przepadek będzie orzekany między innymi wtedy, gdy:

zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekroczy 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu;

sprawca katastrofy, osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy albo sprawca wypadku drogowego dopuści się tych czynów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, lub zbiegnie z miejsca zdarzenia, albo wypije alkohol, lub zażyje środek odurzający po popełnieniu tych czynów-lecz przed badaniem trzeźwości albo badaniem na obecność środków odurzających;

Nietrzeźwy lub znajdujący się pod wpływem środka odurzającego kierujący: był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za takie przestępstwa związane z katastrofą i wypadkiem; znajduje się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.