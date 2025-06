Policyjny pilotaż do szpitala Data publikacji 16.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z bydgoskiej „drogówki” udowodnili, że wiedzą jak zachować się w sytuacji wymagającej szybkiej i zdecydowanej reakcji. Pomogli mężczyźnie wiozącemu do szpitala swojego syna, który doznał urazu głowy. Dzięki policjantom dziecko szybko trafiło pod opiekę medyków.

W miniony czwartek, 12 czerwca 2025 r., policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy starszy sierżant Sylwia Zielińska i sierżant Artur Wabnic, spotkali się z niecodzienną sytuacją. Podczas patrolu podszedł do nich mężczyzna z prośbą o pomoc. Wyjaśnił, że jego syn doznał urazu głowy i z uwagi na jego stan zdrowia musi jak najszybciej zawieźć go do szpitala.

Mundurowi widząc powagę sytuacji nie zwlekali. Podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu i poinformowali o tym fakcie dyżurnego bydgoskiej komendy. Poinstruowali również mężczyznę co do zasad bezpiecznego poruszania się za pojazdem uprzywilejowanym. Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali rodzinę do szpitala, dzięki czemu dziecko szybko trafiło pod opiekę personelu medycznego.