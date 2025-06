Zdecydowana interwencja policjantki po służbie! Podejrzani o wprowadzanie do obrotu 50 000 fałszywych dolarów zatrzymani Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki niezwykłej czujności i błyskawicznemu działaniu policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, zatrzymano trzech mieszkańców Niemiec podejrzanych między innymi o wprowadzanie do obrotu podrobionych dolarów amerykańskich. Akcja zapobiegła dalszej dystrybucji fałszywych banknotów.

Do zdarzenia doszło w centrum Szczecina. Doskonała pamięć i szybka reakcja policjantki po służbie doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn podejrzanych o poważne przestępstwo gospodarcze. Naczelniczka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, w czasie wolnym od służby rozpoznała osoby mogące mieć związek z wprowadzeniem do obrotu 50 000 podrobionych dolarów amerykańskich w jednym z kantorów w centrum Szczecina, do którego doszło dwa dni wcześniej.

Policjantka, przebywała w kantorze wraz z partnerem, funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Bez chwili wahania podjęli decyzję o interwencji, natychmiast powiadamiając dyżurnego miejskiego oraz prosząc o wsparcie funkcjonariuszy będących w służbie.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji, policjanci zatrzymali trzech podejrzanych mężczyzn i zabezpieczyli ponad 70 000 podrobionych dolarów amerykańskich, co tylko potwierdziło przypuszczenia, dotyczące ich działalności.

Zatrzymani mężczyźni w wieku 29, 30 i 36 lat usłyszeli już zarzuty wprowadzenia do obrotu oraz usiłowania i przygotowania do obrotu podrobionych środków płatniczych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Teraz przed policjantami dalsze czynności procesowe w sprawie prowadzonej pod nadzorem prokuratury.

Ta interwencja to przykład profesjonalizmu, czujności i gotowości do działania, nawet poza służbą. Postawa policjantki zasługuje na najwyższe uznanie, ponieważ jej reakcja pozwoliła na zatrzymanie osób mogących mieć związek z poważnymi przestępstwami gospodarczymi i zapobiegła dalszemu wprowadzaniu do obrotu fałszywej waluty.