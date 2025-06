Policjant ustalił podejrzanego o oszustwo na kwotę ponad 324 tys. zł Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Mieszkaniec powiatu mrągowskiego padł ofiarą oszustwa internetowego, tracąc ponad 324 tys. zł. Mężczyzna zainteresował się ofertą grupy bukmacherskiej w mediach społecznościowych i wykupił dostęp do rzekomych „pewnych typowań” rozgrywek sportowych. Później został zmanipulowany przez oszusta, który pod pozorem pomocy wyłudzał kolejne przelewy. Dzięki działaniom mrągowskiego kryminalnego sprawca został zatrzymany.

Do mrągowskich policjantów zgłosił się mieszkaniec powiatu, informując, że padł ofiarą oszustwa, w wyniku którego stracił ponad 324 tys. zł. Z jego relacji wynikało, że w sierpniu 2023 roku polubił post w mediach społecznościowych, dotyczący zakładów bukmacherskich. Wkrótce po tym za pośrednictwem komunikatora internetowego skontaktowała się z nim osoba, która poinformowała, że istnieje internetowa grupa, odpłatnie zrzeszająca osoby zainteresowane obstawianiem meczów.

Mężczyzna skuszony wizją łatwego zarobku, zdecydował się wykupić dostęp do tej grupy za 4 tys. 500 zł. Początkowo rzeczywiście otrzymywał trafne typowania wyników meczów. Jednak gdy miesiąc później ponownie wykupił pakiet, przestał otrzymywać zyskowne typowania.

Wkrótce potem skontaktował się z nim mężczyzna, który przedstawił się jako były pracownik wspomnianej grupy bukmacherskiej i opowiedział historię o zwolnieniu z pracy oraz o tym, że jego były szef oszukuje klientów. Zaproponował zgłaszającemu udział w pozwie zbiorowym przeciwko byłemu przełożonemu. Pokrzywdzony zgodził się i zgodnie z instrukcjami rozmówcy zaczął przelewać pieniądze na potrzeby realizacji planu.

W ten sposób został wciągnięty w spiralę oszustw i manipulacji, które miały uwiarygodnić przedstawioną historię. Finalnie przekazał oszustowi łącznie ponad 324 tys. zł.

Sprawa trafiła do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Policjant, który otrzymał sprawę do prowadzenia, rozpoczął intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Kryminalny skrupulatnie analizował każdy element zgłoszenia, dążąc krok po kroku do ustalenia sprawcy tego oszustwa.

Dzięki licznym ustaleniom operacyjnym i procesowym, ustalił osobę, która mogła stać za tym oszustwem. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego.

Po wytypowaniu osoby oraz miejsca, w którym mogła przebywać mrągowscy kryminalni w środę, 11.06.2025 r., pojechali do wytypowanej miejscowości na południu Polski, gdzie zatrzymali podejrzanego. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa. Prokurator zastosował wobec podejrzanego także środek zapobiegawczy na czas trwania postępowania karnego.

Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Olsztynie / kc)