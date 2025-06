Policjanci z Warmii i Mazur odznaczeni odznaką „Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Krew to lek, którego nie da się ani wyprodukować, ani kupić – jedynym jej źródłem są ludzie o wielkich sercach, gotowi pomóc innym. Każda kropla tego cennego płynu ma ogromne znaczenie. Oddając krew, dajemy coś więcej niż tylko wsparcie medyczne – dajemy nadzieję, szansę na zdrowie i powrót do normalnego życia. O tym, że oddawanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, jakie możemy ofiarować drugiemu człowiekowi wiedzą doskonale policjanci z Warmii i Mazur. Trzech funkcjonariuszy otrzymało najwyższe krwiodawcze odznaczenie –„Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Honorowi dawcy krwi to cisi bohaterowie naszego społeczeństwa, którzy bezinteresownie pomagają innym. Ich zaangażowanie wzmacnia system opieki zdrowotnej i sprawia, że w najtrudniejszych chwilach pacjenci mogą liczyć na pomoc. Regularne oddawanie krwi to wyraz troski o wspólne dobro. To gest, który buduje solidarność i poczucie odpowiedzialności za innych. Nie wymaga wiele, a jego wartość jest nieoceniona. Takim cichymi bohaterami są policjanci z Warmii i Mazur, którzy odebrali odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Zarząd w Olsztynie CBŚP

Wyróżniony policjant od 1999 roku systematycznie dzieli się bezcennym darem. W tym czasie oddał już ponad 40 litrów krwi. Należy do Klubu HDK „Krewcy dawcy” przy KWP w Olsztynie.

KWP w Olsztynie

Kom. Sylwester Oryl – na co dzień pełni służbę w Wydziale Postępowań Administracyjnych. Cyklicznie włącza się a organizowane akcje krwiodawstwa. Jest honorowym dawcą od 2000 roku. I tym czasie przekazał potrzebującym ponad 23 litry krwi. Jak sam wskazuje… Wszyscy doskonale wiemy jaką wartość ma krew w sytuacji ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Jest wówczas bezcenna!

Obaj funkcjonariusze zostali odznaczeni odznaką „Honorowego Dawcy Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to najwyższe krwiodawcze odznaczenie. Od 2005 roku nadawana jest Krwiodawcom za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia lub zdrowia.

KPP w Kętrzynie

Asp. Paweł Ziółkowski, który oddał już ponad 30 litrów krwi. Z tej okazji w sobotę (14.06.2025) w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie policjant odebrał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Asp. Paweł Ziółkowki niejednokrotnie w trakcie interwencji wykazywał się empatią oraz profesjonalizmem, pomagając ludziom. Poza służbą jest czynnym krwiodawcą oraz ma wiele różnych pasji, które łączy z mundurem. Od 20 lat oddaje ten życiodajny płyn. Do tej pory oddał go ponad 30 litrów, pomagając tym samym najbardziej potrzebującym. Jak sam podkreśla ... dzielmy się cząstką siebie - to nic nie kosztuje, każdy z Nas może pomóc innym oddając ten życiodajny płyn!

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. To kolejne potwierdzenie, że hasło „Pomagamy i chronimy” przyświeca funkcjonariuszom każdego dnia.

Każdy zdrowy dorosły może dołączyć do tej niezwykłej misji – sprawdź najbliższy punkt krwiodawstwa i pomóż tym, którzy czekają na Twoją krew. Twoja krew to dar życia - podziel się nim!

