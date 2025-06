Chorzowscy policjanci uratowali życie wyczerpanemu mężczyźnie Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj W nocy z niedzieli na poniedziałek dyżurny Komisariatu Policji II w Chorzowie odebrał zgłoszenie o osobie wzywającej pomocy w Parku Śląskim. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy uratowali osobę znajdującą się w stanie zagrożenia życia.

Przybyli na miejsce mundurowi w zbiorniku wdonym przy promenadzie Jerzego Ziętka zauważyli mężczyznę. Wyczerpany 36-latek nie reagował na próbę nawiązania kontaktu. Policjanci podali mężczyźnie rzutkę ratunkową, jednak nie miał on sił, by ją chwycić. W tej sytuacji liczyła się każda sekunda. Mundurowi bez wahania wbiegli do wody i wydostali na brzeg wychłodzonego i wycieńczonego mężczyznę. Tylko dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych udało się zapobiec nieszczęściu.

Policjanci zapewnili mężczyźnie opiekę aż do przyjazdu ratowników medycznych. Poszkodowany przyznał, że wszedł do wody, aby się schłodzić i podziwiać zachód słońca. Zabrakło mu jednak sił, aby samodzielnie wydostać się na brzeg. 36-latek w porę trafił pod opiekę specjalistów.

Dziękujemy świadkom za reakcję i zgłoszenie zdarzenia służbom.

Apelujemy o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie” kąpieliska mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona.

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy.

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni).

4. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi.

5. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.

6. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią.

7. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.

8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu.

10. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie.