Zatrzymaliśmy 35-latka za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z jego miejsca Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Biłgorajscy policjanci zatrzymali 35-latka, który kierując Hondą spowodował wypadek, a potem uciekł z jego miejsca pozostawiając obok rozbitego samochodu ranną pasażerkę. 27-latka trafiła do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy, jej życia nie udało się uratować. Sprawca wypadku przez kilka dni ukrywał się w lesie, a później u znajomego, u którego został zatrzymany. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z jego miejsca, złamanie zakazu sądowego oraz kierowania pomimo cofniętych uprawnień. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.

Do wypadku doszło przed kilkoma dniami. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów kierujący Hondą na drodze pomiędzy miejscowościami Wola Kątecka-Żelebsko na łuku jezdni stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i uderzył w drzewa.

Sprawca wypadku uciekł z miejsca zostawiając na miejscu ranną pasażerkę. Skierowani na miejsce wypadku biłgorajscy kryminalni zastali leżącą na ziemi ranną kobietę obok rozbitego samochodu. 27-latka z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Niestety, kilka dni później zmarła wskutek odniesionych obrażeń.

Do działań poszukiwawczych za sprawcą wypadku ruszyli kryminalni. Policjanci ustalili, że pojazdem kierował 35-letni mieszkaniec gminy Frampol. Okazało się, że zaraz po wypadku, mężczyzna przez kilka dni ukrywał się w lesie. Następnie pomocy szukał w domu swojego znajomego. Tam też został przez policjantów zatrzymany.

35-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, że mężczyzna posiada dożywotni zakaz kierowania pojazdami. W przeszłości był również notowany między innymi za przestępstwa narkotykowe, przestępstwa przeciwko mieniu, kierowanie w stanie nietrzeźwości i pomimo cofniętych uprawnień.

Wczoraj 35-latek został doprowadzony przez biłgorajskich policjantów do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca, złamanie zakazu sądowego oraz kierowania pomimo cofniętych uprawnień. Za swoje czyny odpowie w warunkach recydywy. Prosto z prokuratury podejrzany został przewieziony do sądu, który przychylił się do wniosku policji i prokuratury stosując wobec 35-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Grozi mu kara do 20 lat więzienia.

( KWP w Lublinie / kc)