Aspirant sztabowy Paulina Weryk Wicemistrzynią Europy WPC/AWPC w martwym ciągu Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Kolejny sukces krośnieńskiej policjantki aspiranta sztabowego Pauliny Weryk w martwym ciągu. Podczas Mistrzostw Europy WPC/AWPC, które odbyły się 15 czerwca br. we Wrocławiu nasza koleżanka zdobyła w swojej kategorii wagowej srebrny medal i pobiła życiowy rekord.

Aspirant sztabowy Paulina Weryk, na co dzień służy w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Do niedawna jako dzielnicowy, a obecnie pełni obowiązki Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Czas wolny poświęca rodzinie i realizacji pasji jaką jest trójbój siłowy. Od sierpnia 2024 roku dołączyła do Reprezentacji Polskiej Policji w sportach siłowych. Ma na swoim koncie wiele pucharów i medali, których zdobywanie napędza ją do dalszego działania.

W niedzielę, 15 czerwca br., we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Europy WPC/AWPC w martwym ciągu. To kolejne zawody, w których Paulina pokazała swoją siłę i determinację. W swojej kategorii wagowej do 56 kilogramów, zaliczyła trzy podejścia: 130 kilogramy, 140 kilogramów i 145 kilogramów, zdobywając tym samym wicemistrzostwo Europy i pobijając swój życiowy rekord. W tym wyjątkowym dla niej dniu, dopingowali ją najbliżsi, którzy na co dzień są dla niej wsparciem oraz dają jej siłę do dalszego działania i dążenia po kolejne tytuły.

Paulinie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!