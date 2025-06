Stop Agresji Drogowej Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka „Stop Agresji Drogowej” umożliwia poinformowanie funkcjonariuszy każdemu, kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to narzędzie, które przyczynia się do eliminowania piratów drogowych stwarzających zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg.

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej jest jednym z najgroźniejszych wykroczeń w ruchu drogowym. Jednak część kierowców nic sobie z tego nie robi. Do takiej sytuacji doszło na jednej z ulic Olsztyna. Kierujący osobówką zlekceważył obowiązujące przepisy i przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do wypadku czy kolizji. Niebezpieczne zachowanie kierowcy zostało przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie dotarli do kierującego autem, który został ukarany mandatem i punktami karnymi.

Za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał czerwony grozi mandat karny w kwocie 500 złotych oraz 15 punktów karnych.

Twoja reakcja ma znaczenie. Zdarzenia, do których doszło na terenie woj. warmińsko-mazurskiego należy wysyłać na adres: http://stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl Jakie informacje przesłać? Jeżeli posiadasz nagranie lub zdjęcie - pamiętaj by przesłać je wraz ze zgłoszeniem (maksymalny rozmiar załącznika wynosi 25 MB); Opisz sytuacje uwzględniając datę, godzinę, miejsce (miejscowość, ulica, droga, słupek hektometrowy, między jakimi najbliższymi miejscowościami); Opisz sprawcę - marka i model pojazdu, numery rejestracyjne, opis kierowcy; Podaj swoje dane – imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu.

( KWP w Olsztynie / mw)