Mężczyzna podejrzany o podpalenie zatrzymany. Chciał pomagać w akcji gaśniczej Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Praca operacyjna kryminalnych, zabezpieczony materiał dowodowy i sporo nagrań z osiedlowego monitoringu doprowadziły do zatrzymania podejrzanego o podpalenie kontenerów na odpady. Mężczyzna po przyjeździe służb chciał pomagać w akcji gaszenia. Usłyszał zarzut. Prokurator zdecydował o objęciu go dozorem.

Policjanci Komisariatu I Policji pracowali nad sprawą podpalenia, do którego doszło 5 czerwca br. przed godziną 1.00. Służby zostały poinformowane o pożarze wiaty śmietnikowej przy ulicy Madryckiej. Spaleniu uległo kilkanaście kontenerów o wartości ponad 12 tysięcy złotych oraz zaparkowany samochód. Pożar został ugaszony przez strażaków. Na miejscu pojawiły się także osoby postronne. Policjanci od początku podejrzewali, że ogień nie pojawił się tam przypadkowo. Sprawą zajęli się kryminalni.

Podczas działań funkcjonariusze współpracowali z zarządcą osiedlowego monitoringu, który zaangażował się w sprawę. Dzięki temu udało się zabezpieczyć sporo nagrań, które okazały się być bardzo przydatne. Na pewnym etapie postepowania funkcjonariusze udostępnili wyłącznie fragmenty z nagraną sylwetką. Policjanci cały czas pracowali, by potwierdzić tożsamość podejrzanego.

Zebrany materiał dowodowy doprowadził do zatrzymania 26-latka we wtorek, 17 czerwca br., w godzinach porannych. Mężczyzna został przewieziony na komisariat, gdzie złożył wyjaśnienia i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Policjanci ustalili, że po podłożeniu ognia oddalił się z miejsca, ale wrócił i chciał pomagać w akcji gaszenia kontenerów. 26-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Prokurator objął go dozorem.

( KWP w Gorzowie / mw)