Policjanci z Kobiernic ruszyli z pomocą rannej turystce w rejonie Góry Żar Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Starszy aspirant Krzysztof Barabasz i starszy sierżant Przemysław Zemczak, przy użyciu quadów szybko dotarli do poszkodowanej turystki w rejonie Góry Żar i razem z GOPR udzielili jej pomocy. Trudne warunki terenowe nie przeszkodziły w sprawnym przeprowadzeniu akcji ratunkowej. Wydarzenie to pokazuje, jak ważną rolę odgrywają odpowiednie środki transportu i profesjonalizm służb w nagłych sytuacjach.

Policjanci natychmiast zareagowali na zgłoszenie i pojechali w rejon Góry Żar. Dzięki wykorzystaniu quadów, przystosowanych do poruszania się po trudnym, górskim terenie, szybko dotarli do rannej turystki. Na miejscu wspólnie z ratownikami GOPR udzielili kobiecie pierwszej pomocy, a następnie pomogli w jej transporcie do punktu, w którym oczekiwał już zespół medyczny. Ranna turystka została przewieziona do szpitala.

Cała akcja ratunkowa przebiegała w wymagającym terenie, co pokazuje, jak ważne w codziennej pracy służb mundurowych są odpowiednie wyposażenie i środki transportu. Dzięki uniwersalności i zwrotności quadów policjanci są w stanie szybko dotrzeć tam, gdzie tradycyjne radiowozy nie mają szans, w rejony górskie, zalesione lub trudno dostępne.

Zdarzenie to jest przykładem na to, że policjanci nie tylko dbają o porządek publiczny, ale również skutecznie niosą pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Ich szybka reakcja, doświadczenie i nowoczesny sprzęt mają kluczowe znaczenie w skutecznym niesieniu pomocy.