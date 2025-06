13-latek, który na hulajnodze elektrycznej uderzył w ogrodzenie trafił do szpitala Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dziecka doszło w jednej z miejscowości powiatu strzeleckiego. 13-letni chłopiec, jadąc hulajnogą elektryczną, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Z obrażeniami twarzy i nogi trafił do szpitala w Opolu. Pamiętajmy, że hulajnoga to wygodny środek transportu, ale tylko wtedy, gdy korzystamy z niej z rozwagą. Apelujemy o ostrożność i przypominamy przepisy dotyczące korzystania z hulajnogi elektrycznej.

Kilka dni temu oficer dyżurny strzeleckiej Policji otrzymał informację o wypadku z udziałem dziecka poruszającego się na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło na jednej z dróg w miejscowości Jemielnica. Zgłoszenie dotyczyło chłopca leżącego na ziemi – był przytomny, ale nie odpowiadał na pytania. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji, a także medyków.

Interweniujący policjanci ustalili, że 13-letni chłopiec nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego i podczas wykonywania skrętu w lewo stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy, a następnie wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji. W wyniku uderzenia doznał urazu twarzy, nogi oraz ogólnych potłuczeń ciała. Został przetransportowany karetką pogotowia do szpitala w Opolu. Na szczęście obrażenia nie zagrażały jego życiu.

Funkcjonariusze apelują, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka! To pojazd, który wymaga ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego. Maj to czas, gdy ulice zapełniają się dziećmi na nowych hulajnogach – prezentach komunijnych. Strzeleccy policjanci przypominają najmłodszym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. A Ty, Rodzicu – warto o tym rozmawiać ze swoimi pociechami. Bezpieczeństwo zaczyna się od świadomości, a my przypominamy obowiązujące przepisy związane z hulajnogą elektryczną.

Bezpieczna jazda hulajnogą elektryczną – o czym należy pamiętać?

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

zachowanie szczególnej ostrożności;

ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna - uprawnienia

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnoga elektryczna - dzieci

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna - zakazy

Przepisy zabraniają:

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;

ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

Pamiętajmy o kasku !

Nie ma znaczenia, czy masz 8 czy 80 lat. Wypadek może zdarzyć się każdemu – chwila nieuwagi, zły manewr, nierówność na drodze czy nieostrożność innych użytkowników ruchu to najczęstsze przyczyny upadków. Uderzenie głową o twarde podłoże może mieć tragiczne, nieodwracalne skutki. Właśnie dlatego kask stanowi podstawową ochronę. Apelujemy do wszystkich użytkowników hulajnóg elektrycznych o jazdę w kasku, ponieważ uderzenia głowy są częstym powodem obrażeń przy wypadkach. Kask może uratować życie!

Od początku roku na terenie powiatu strzeleckiego policjanci zatrzymali 3 użytkowników hulajnóg elektrycznych, którzy poruszali się po drogach publicznych pod wpływem alkoholu. Byli to 46-latek, którego badanie alkomatem wykazało prawie pół promila w organizmie oraz 48-latek, którego wynik wskazał niecały promil. Niechlubną rekordzistką była 42-letnia kobieta, która w swoim organizmie miała ponad 1,5 promila!

Apelujemy o trzeźwość, rozwagę i stosowanie się do przepisów obowiązujących na drodze! Przypominamy, że za jazdę hulajnogą elektryczną po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi mandat karny w wysokości 1000 złotych, natomiast za jazdę hulajnogą w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) wysokość mandatu wzrasta do kwoty 2500 złotych.