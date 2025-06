Dwie osoby zatrzymane za przemyt narkotyków Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu i Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu zatrzymali dwie osoby podejrzane o przemyt i posiadanie narkotyków. Ich czarnorynkowa wartość to blisko 8,5 mln zł. Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia.

10 czerwca br. policjanci z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Poznaniu razem z funkcjonariuszami Służby Celno Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (4 Dział Realizacji w Zgorzelcu), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, wspólnie przeprowadzili działania wymierzone w osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Wartość zabezpieczonych środków to blisko 8,5 miliona złotych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli drogowej samochodu ciężarowego typu laweta, który przewoził fiata ducato z przyczepą kempingową, funkcjonariusze znaleźli skrytkę konstrukcyjną pod podłogą fiata. Wewnątrz niej znajdowały się blisko 22 kilogramy marihuany. Po dokładnym sprawdzeniu również przyczepy kempingowej policjanci znaleźli 13 kg metamfetaminy, 3,5 kg MDMA w postaci tabletek, 760 g kokainy, 35 l płynnej amfetaminy oraz 4 przedmioty przypominające broń palną i 19 szt. amunicji. Zabezpieczono także blisko 5500 euro i telefon. 47-letni kierowca został zatrzymany.

Równolegle do tego zatrzymania, druga ekipa funkcjonariuszy pojechała na teren gminy Czerwonak do odbiorcy tego transportu. W wyniku przeszukania posesji 39-latka policjanci znaleźli ponad 3,5 kg MDMA, trochę marihuany, a także 1400 zł w gotówce i telefon komórkowy.

Szacunkowa wartość wszystkich zabezpieczonych narkotyków to 8 mln 400 tys. zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty wewnątrzwspólnotowego przemytu i posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi do 20 lat więzienia. Wobec 39-latka sąd, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Drugi z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem.